Bayern Munich - FC Cologne : les détails du match

Bundesliga - Journée 10 20 nov. 2026 - 14:30 Allianz Arena

La Bundesliga reprend après la trêve internationale de novembre avec un classique duel entre David et Goliath

Le Bayern Munich reçoit le FC Cologne à l’Allianz Arena, à Munich, pour un match de Bundesliga. Le champion domine le classement, mais doit composer avec une liste de blessés qui s’allonge.

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L’équipe de Vincent Kompany occupe la tête de la Bundesliga et affiche une belle dynamique toutes compétitions confondues. L’entraîneur lui-même n’a toutefois repris que récemment le chemin du centre d’entraînement après un séjour à l’hôpital à la suite d’une alerte de santé. Son retour sur le banc est attendu après la trêve internationale.

La situation des blessés continue de préoccuper le Bayern. Jamal Musiala et Luis Diaz reprennent progressivement l’entraînement et leur retour est attendu, mais Serge Gnabry et Ismael Saibari sont forfaits jusqu’à la fin de l’année. Dernier coup dur en date : Alphonso Davies a subi une déchirure musculaire aux ischio-jambiers gauches alors qu’il était en sélection avec le Canada. Le club a confirmé qu’il serait absent plusieurs semaines.

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Le FC Cologne se présente à l’Allianz Arena dans une période difficile, à la 15e place du classement de Bundesliga. L’équipe de Rene Wagner n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat et devra être à son meilleur niveau pour inquiéter le Bayern.

Les visiteurs doivent eux aussi composer avec des blessures : Imad Rondic, Timo Huebers, Rav van den Berg, Thijs Dallinga et Ragnar Ache sont tous indisponibles pour le déplacement à Munich.

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