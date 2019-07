Bayern Munich - Corentin Tolisso se confie sur sa grave blessure

Dans un long entretien accordé à L'Equipe, Corentin Tolisso, sans filtre, est revenu sur sa douloureuse blessure, contractée le 15 septembre 2018.

L'été dernier, Corentin Tolisso avait été touché par le syndrome des montagnes russes. Champion du Monde en avec l'Equipe de le 15 juillet dernier, le joueur du s'apprêtait à vivre une nouvelle saison non dénuée d'ambition sous les couleurs du Bayern Munich. Sauf qu'après l'apesanteur du succès avec les Bleus, est arrivé le douloureux atterrissage en Bavière.

En effet, le joueur du Bayern Munich avait été victime d’une rupture des ligaments croisés le 15 septembre dernier, deux mois tout pile après son sacre en Russie. Un coup du sort pour l'ancien de l'Olympique Lyonnais, qui ne cessait de progresser. Dans une interview accordée à l’Equipe, Corentin Tolisso, sans filtre, est justement revenu sur cette période douloureuse, se souvenant surtout de son retour à la compétition.

"Après le match, j’ai pu verser des larmes..."

"L’émotion a surtout été forte après. Là, j’ai davantage réalisé tout ce qu’il s’était passé les mois précédents. C’était vraiment très, très dur. J’aime le football, j’ai envie d’y jouer. Je comptais les jours. Après le match, j’ai pu verser des larmes… Je suis allé voir le préparateur physique et le kiné qui s’étaient occupés de moi. J’ai pu dire merci à tout le monde. J’ai eu plein de flashes", a d'abord confié le Champion du Monde.

"Ces flashs concernaient surtout des moments vécus avec le kiné et le préparateur physique qui ont été cruciaux dans mon processus de retour. Je me souvenais des premiers jours où je m’appuyais sur mes béquilles et où ils m’aidaient à remarcher. Ils m’aidaient à plier mon genou, mais c’était dur et je n’y arrivais pas. Après, il y a eu la première fois où j’ai couru, fait du vélo, de la balnéo ou retouché le ballon… Il y a eu plein de premières fois et j’ai essayé de toutes les filmer. Il y a eu ces flashs mais d’autres aussi qui concernaient ma famille qui m’a soutenu quand c’était compliqué", a ensuite ajouté Tolisso.

Désormais, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais se projette volontiers sur la prochaine saison qui l'attend sous les ordres de Niko Kovac, toujours avec l'Equipe de France en ligne de mire. "Si je joue et que je suis bon, j’espère que je serai appelé en Bleu. Mais bien sûr que j’ai envie de retourner en équipe de France. Les prochaines sélections, je serai collé à mon téléphone au moment de l’annonce (sourire). L’ , c’est un objectif. Comme être champion et remporter la avec le Bayern", a enfin confié le milieu de terrain, toujours aussi ambitieux.