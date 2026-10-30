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Revivez la finale de la Coupe d’Allemagne 2012, au cours de laquelle le Borussia Dortmund a surclassé le Bayern Munich pour réaliser le premier doublé championnat-coupe de son histoire. Une soirée marquée par une efficacité redoutable devant le but et l’émergence d’une nouvelle puissance du football allemand.

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Le 12 mai 2012, l’Olympiastadion de Berlin a été le théâtre d’un bouleversement dans le football allemand. Déjà sacré champion de Bundesliga, Dortmund arrivait dans la capitale en quête d’un doublé historique. Le Bayern, meurtri de n’avoir pu enrayer l’ascension du club de Westphalie, voyait dans la finale de la Coupe d’Allemagne l’occasion de rétablir l’ordre qu’il estimait naturel. La suite n’a pas été un duel entre égaux, mais une démonstration de précision conclue sur le score de 5-2, qui reste le sommet de l’ère Jurgen Klopp.

Kagawa donne le ton, puis les penalties se répondent

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Le Dortmund de Klopp a semé le chaos dès le coup d’envoi, étouffant le Bayern grâce à un jeu de transition dévastateur. Il n’a fallu que trois minutes pour que la pression porte ses fruits. Profitant d’une énorme erreur défensive bavaroise, Jakub Blaszczykowski a choisi le bon moment pour servir Shinji Kagawa en retrait. Celui-ci a conclu avec précision devant un Manuel Neuer impuissant. Le stade a explosé de joie dans une clameur assourdissante portée par les supporters de Dortmund, tandis que le géant allemand était ébranlé avant même d’avoir trouvé ses marques.

Le Bayern a refusé de céder et est revenu dans cette affiche grâce à Arjen Robben, qui a gardé son sang-froid à 11 mètres pour transformer un penalty à la 25e minute et faire taire les supporters de Dortmund. Mais les espoirs de retour bavarois ont été de courte durée : la dynamique s’est brutalement inversée. Mats Hummels, ancien joueur formé au Bayern devenu un pilier de Dortmund, a transformé à son tour un penalty avec calme à la 41e minute, portant un rude coup au moral de son ancien club juste avant la pause.

Le buteur polonais entre en scène

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À l’approche de la mi-temps, Robert Lewandowski, qui allait devenir une légende du Bayern, a commencé à inscrire son nom dans les annales. Dans le temps additionnel de la première période, il a repris une passe et glissé le ballon entre les jambes de Neuer pour porter le score à 3-1. Une réalisation d’une efficacité implacable, qui a laissé l’équipe de Jupp Heynckes sonnée. La pause n’a offert aucun répit aux Bavarois : les joueurs de Klopp sont revenus avec le même pressing incessant qui avait marqué leur saison.

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À la 58e minute, Lewandowski a de nouveau frappé, concluant une action rapide dans la surface pour porter l’avance de Dortmund à 4-1. Franck Ribery a certes réduit l’écart à la 75e minute grâce à un exploit individuel, mais la soirée appartenait aux Noir et Jaune. Le dernier mot est revenu à Lewandowski : profitant d’une rare erreur de Neuer, Lukasz Piszczek a centré pour lui permettre d’inscrire de la tête son troisième but. Le score de 5-2 ne devait rien au hasard ; il témoignait de la capacité de Dortmund à pousser le Bayern au-delà de ses limites.

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Un héritage qui a redessiné la Bundesliga

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Ce n’était ni une finale de coupe ordinaire ni une simple passation de trophée : cette soirée a propulsé le Klassiker dans une autre dimension. Sous les projecteurs de l’Olympiastadion de Berlin, Dortmund a déployé à son apogée le « football heavy metal » de Klopp, démantelant son plus grand rival pour décrocher le premier doublé national du club, qui demeure à ce jour son seul. Drapée de noir et de jaune, la capitale appartenait à un collectif de Dortmund sans peur, dont l’audace tactique et la soif de vaincre ont montré que même les géants les plus installés du football mondial pouvaient être mis à genoux.

Mais l’héritage de cette soirée saisissante a dépassé de loin la célébration de Dortmund. Elle a allumé en Bavière un brasier qui allait remodeler le football européen. Pour un Bayern sous le choc, l’humiliation d’avoir été mis en pièces devant les caméras de la télévision nationale a servi d’électrochoc et de principal moteur au triplé historique, nourri par un désir de revanche, que le club allait conquérir douze mois plus tard. Cette soirée reste celle où le Mur jaune a atteint son sommet à Berlin, inscrivant une démonstration mémorable dans la légende et transformant une rivalité nationale déjà âpre en un affrontement incontournable.