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Le Bayern Munich traverse une importante crise des blessures qui prive l’équipe de plusieurs cadres, dont son attaquant vedette Harry Kane. Malgré ces absences, le directeur sportif Christoph Freund laisse entendre que le club allemand devrait rester discret lors du prochain mercato hivernal.

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Une crise offensive frappe l’Allianz Arena

Le Bayern Munich fait face à un sérieux casse-tête au moment de préparer ses prochains matches, avec plusieurs joueurs de premier plan absents du groupe . Kane devrait rester longtemps éloigné des terrains après une opération pour une rupture d’un ligament de la syndesmose de la cheville gauche , tandis que Michael Olise, Serge Gnabry et Alphonso Davies sont également indisponibles. À cette liste s’ajoutent Ismael Saibari et le gardien expérimenté Manuel Neuer, ce qui réduit les options de l’équipe à plusieurs postes.

Interrogé par DAZN, Freund n’a pas minimisé la gravité de la situation. Le directeur sportif a souligné que la concentration des blessures dans le secteur offensif avait particulièrement limité les possibilités tactiques de l’équipe ces dernières semaines. « C’est évidemment difficile en ce moment, inutile de tourner autour du pot, car cela touche beaucoup de joueurs occupant des postes similaires en attaque », a-t-il déclaré, selon BILD.

Pas de renforts prévus en janvier

Alors que la pression extérieure s’accentue pour que le club recrute afin de compenser les buts de Kane, Freund assure qu’une vague de dépenses n’est pas à l’ordre du jour. La direction estime que le retour des joueurs dont l’absence devrait être moins longue suffira à stabiliser la situation, sans devoir procéder à des recrutements d’urgence en janvier. Cette position témoigne de sa confiance dans la capacité du groupe actuel à traverser l’hiver.

« Nous espérons que tous les joueurs reviendront en forme, certains plus vite et d’autres un peu plus tard. C’est pourquoi nous ne prévoyons pas de faire quoi que ce soit d’important », a expliqué le directeur sportif. Il a insisté sur le fait que le club misait sur les retours au sein de l’effectif plutôt que sur des solutions extérieures. « Nous espérons que, dans les prochaines semaines, la situation de l’effectif sera déjà un peu différente », a-t-il ajouté, indiquant que le service médical travaille d’arrache-pied pour permettre aux blessés de revenir.

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Le calendrier des retours attendus

Le leader de la Bundesliga entrevoit une amélioration, plusieurs joueurs se rapprochant d’un retour à la compétition. Michael Olise pourrait rejouer dès ce week-end contre Hambourg, ce qui apporterait un renfort bienvenu sur les ailes. L’international canadien Alphonso Davies progresse lui aussi et devrait retrouver le groupe pour un match d’ici la mi-décembre, ce qui atténuerait certaines inquiétudes actuelles en défense.

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Les supporters devront toutefois patienter davantage avant de revoir d’autres joueurs importants. Serge Gnabry ne devrait pas reprendre la compétition avant la fin de la trêve de Noël, tandis que Manuel Neuer vise la première semaine de janvier pour revenir de sa blessure au pied. Ces retours échelonnés confortent Freund dans l’idée que l’effectif se renforcera de lui-même, sans que le club ait besoin de dépenser excessivement sur un marché de mi-saison souvent difficile.

La confiance dans le groupe actuel

Malgré le manque de spécialistes à certains postes, la direction du club reste satisfaite des résultats obtenus par les compositions d’équipe remaniées. Des joueurs ont accepté de quitter leur poste de prédilection pour aider l’équipe, un état d’esprit que Freund a salué publiquement. Cet effort collectif a permis au Bayern de conserver son élan en championnat malgré l’absence de plusieurs vedettes habituellement présentes dans son onze de départ.

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Freund a conclu son analyse en réaffirmant sa confiance dans la qualité des joueurs à la disposition de Vincent Kompany. « Avec l’effectif dont nous disposons actuellement, nous avons de très, très bons joueurs. Ils n’évoluent peut-être pas toujours à leur meilleur poste, mais nous avons quand même réussi à prendre beaucoup de points », a-t-il souligné.