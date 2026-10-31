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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

Bayern Munich - Borussia Dortmund : le tableau tactique : comment le bloc bas discipliné et les contre-attaques redoutables de Dortmund ont contrarié le Bayern à l’Allianz Arena

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Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se sont quittés sur un match nul spectaculaire (2-2), marqué par l’opposition de leurs approches tactiques. Malgré le rare penalty manqué par Harry Kane, la rencontre s’est jouée sur des transitions efficaces et des failles structurelles.

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La dernière édition du Klassiker a donné lieu à une bataille tactique entre deux entraîneurs cherchant à exploiter des faiblesses précises dans l’occupation de l’espace. Le Bayern Munich voulait dominer l’axe et réduire les espaces grâce à une ligne défensive haute, afin d’étouffer la construction du jeu de Dortmund. Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic devaient donner le tempo, en faisant circuler le ballon vers les côtés, où les qualités individuelles du Bayern pouvaient s’exprimer.

À l’inverse, le Borussia Dortmund a adopté un système en 3-4-2-1 plus réactif, mais très structuré. Son objectif principal était de maintenir un bloc bas compact, d’inciter le Bayern à presser, puis de lancer des contre-attaques verticales rapides. En abandonnant la possession, Dortmund cherchait à créer des situations de trois contre deux ou de deux contre deux en transition, en ciblant notamment l’espace laissé dans le dos des latéraux offensifs du Bayern.

Le dispositif tactique du Bayern

Le Bayern a évolué dans son traditionnel 4-2-3-1, qui se transformait fréquemment en 2-3-5 lors des longues séquences de possession. Kimmich redescendait souvent entre les défenseurs centraux pour faciliter la première phase de construction, permettant à Konrad Laimer et Alphonso Davies de monter et d’étirer au maximum le jeu. Une passe latérale entre les trois défenseurs de Dortmund déclenchait généralement le pressing bavarois : dès que le ballon était orienté vers un piston, les quatre joueurs offensifs du Bayern resserraient leur marquage individuel.

Cette ligne haute avait toutefois son revers. Si elle permettait à Dayot Upamecano de participer à l’attaque, comme lors de son but sur corner à la 66e minute, elle laissait aussi de vastes espaces aux joueurs de Dortmund lancés vers l’avant. La domination du Bayern dans la possession (56 %) s’est traduite par des occasions de qualité, dont un penalty pour Harry Kane à la 56e minute. Mais le manque d’efficacité sur penalty lui a coûté cher. L’ouverture du score de Laimer à la 38e minute illustrait parfaitement le schéma recherché par le Bayern : une montée venue de loin dans le couloir, que les pistons de Dortmund n’ont pas suivie, permettant d’exploiter une supériorité numérique dans le dernier tiers.

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Le dispositif tactique de Dortmund

Le 3-4-2-1 de Dortmund visait à fermer les lignes de passe intérieures du Bayern. Avec Nico Schlotterbeck et Waldemar Anton pour ancrer la défense, les visiteurs sont restés extrêmement disciplinés. Leur pressing se déclenchait nettement plus tard : ils laissaient le Bayern avancer avec le ballon jusque dans le tiers médian avant que Felix Nmecha et Joey Veerman n’interviennent. Le Bayern se retrouvait ainsi enfermé : il avait le ballon, mais manquait de verticalité pour traverser le bloc central.

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La production offensive de Dortmund reposait presque entièrement sur les transitions. Serhou Guirassy servait de point d’appui essentiel, conservant le ballon pour permettre à Carney Chukwuemeka et Jobe Bellingham de se projeter. Son égalisation à la 60e minute en a été la conséquence directe, surprenant la défense du Bayern alors qu’elle tentait de se replacer. Le dispositif défensif s’appuyait aussi sur Daniel Svensson, auteur de 14 interventions défensives, ce qui permettait à Dortmund d’opposer fréquemment deux joueurs à Michael Olise et Serge Gnabry sur les côtés. Cette rigueur tactique a maintenu Dortmund dans le match, alors même que les xG du Bayern (4,18) laissaient présager un large succès.

La bataille tactique

Le décalage entre la ligne haute et agressive du Bayern et l’efficacité de Dortmund en transition a déterminé le cours du match. Si le Bayern s’est procuré deux « grosses occasions », contre aucune pour Dortmund, les visiteurs ont su rester dans la rencontre malgré leur nette infériorité au nombre de tirs et de passes. Le duel clé s’est joué dans les demi-espaces, où Ismael Saibari, côté Bayern, tentait de trouver des brèches entre le milieu et la défense de Dortmund.

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La réussite de Dortmund tient à son refus de se laisser attirer hors de ses positions. Même lorsque le Bayern faisait permuter ses quatre joueurs offensifs, les trois défenseurs de Dortmund restaient alignés sur la largeur de la surface de réparation. Le Bayern a ainsi été contraint de tenter des centres peu assurés et des frappes lointaines, plutôt que les passes en profondeur élaborées qu’il privilégie. En fin de compte, l’entraîneur de Dortmund a remporté la bataille de l’efficacité tactique en voyant son équipe marquer deux fois sur seulement six tirs cadrés, punissant ainsi l’excès de confiance du Bayern dans son dispositif.

Les ajustements en cours de match

Plusieurs changements de joueurs ont modifié la physionomie tactique de la rencontre. Pour le Bayern, la blessure précoce d’Ismael Saibari à la 29e minute a imposé une réorganisation, mais les changements les plus marquants sont intervenus plus tard. L’entrée tardive de Lennart Karl devait redonner de l’énergie à un pressing haut qui s’essoufflait, mais elle a aussi rendu le Bayern un peu moins compact dans le tiers médian.

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Ce sont les remplaçants de Dortmund qui ont véritablement changé le cours du match. Les entrées de Marcel Sabitzer, puis de Fabio Silva à la 76e minute, ont redonné de l’intensité au pressing des visiteurs. Silva, en particulier, a été à l’origine du rebondissement final. Son but à la 89e minute a résulté directement d’un changement de dispositif lié aux remplacements : Dortmund a envoyé davantage de joueurs vers l’avant dans les cinq dernières minutes. En passant d’une organisation défensive en 5-4-1 à un 3-4-3 plus fluide en fin de match, Dortmund a surpris les défenseurs fatigués du Bayern, inscrivant une égalisation spectaculaire qui a réduit l’Allianz Arena au silence.

Au bout du compte, cette rencontre s’est achevée sur un nul entre deux approches tactiques opposées. La domination territoriale du Bayern Munich et sa capacité supérieure à se créer des occasions ont été compromises par son incapacité à gérer les transitions défensives. Le bloc bas discipliné et les contre-attaques efficaces du Borussia Dortmund, illustrés par l’intervention tardive de Fabio Silva, ont montré que la solidité d’une organisation peut souvent peser davantage qu’une possession abondante.

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

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