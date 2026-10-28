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Bayern Munich-Borussia Dortmund : avant-match du choc de Bundesliga entre deux poids lourds du football allemand

Bayern Munich vs Borussia Dortmund
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Bayern Munich
Borussia Dortmund

Fort d’une victoire 3-1 maîtrisée sur la pelouse de Fribourg, le Bayern Munich, à la poursuite de la tête du classement, reçoit un Borussia Dortmund regonflé par sa victoire 3-2 à rebondissements contre le Werder Brême, en milieu de semaine, en Coupe d’Allemagne.

Bayern Munich - Borussia Dortmund : les détails du match

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Bundesliga - Journée 8
Allianz Arena

L'Allianz Arena met la détermination du Borussia Dortmund à l'épreuve

Le Bayern Munich reçoit le Borussia Dortmund à l'Allianz Arena de Munich pour l'une des affiches les plus intenses de Bundesliga. Les deux équipes s'affrontent en tête du classement : après sept journées, le Bayern est premier et Dortmund deuxième.

Le Bayern aborde cette rencontre dans des circonstances inhabituelles. L'entraîneur Vincent Kompany s'est effondré vendredi au centre d'entraînement et a été transporté à l'hôpital. Le co-entraîneur Aaron Danks a donc pris les commandes de l'équipe. Danks a mené le Bayern à une victoire 3-1 sur le terrain de Fribourg dimanche et restera à ce poste jusqu'à ce que Kompany soit autorisé à revenir, ce qui devrait prendre au moins plusieurs semaines.

Malgré ce bouleversement, les joueurs du Bayern ont livré une prestation maîtrisée à Fribourg. Dayot Upamecano a ouvert le score, Serge Gnabry a inscrit le deuxième but et Michael Olise a scellé la victoire dans le temps additionnel, après une fin de match tendue. Ce résultat maintient le Bayern en tête de la Bundesliga avec 17 points.

Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - DFB Cup 2026/27Getty Images

Dortmund aborde ce match en bonne forme sous la direction de Niko Kovac. Le club a battu l'Eintracht Francfort 1-0 lors de sa dernière sortie en Bundesliga et a pris des points lors de déplacements difficiles ces dernières semaines. À égalité de points avec le Bayern, il n'est devancé qu'à la différence de buts.

La liste des blessés du Bayern reste longue. Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic et Tarek Buchmann sont tous indisponibles. Dortmund doit se passer d'Emre Can, de Giannis Konstantelias et de Justin Lerma.

Effectifs et compositions d'équipe

Bayern Munich vs Borussia Dortmund Équipes probables

Entraineur

  • V. Kompany

Le Bayern Munich sera de nouveau privé d'un nombre important de joueurs de son équipe première. Le gardien Manuel Neuer, l'ailier Luis Diaz, les milieux Jamal Musiala et Aleksandar Pavlovic ainsi que le défenseur Tarek Buchmann figurent tous sur la liste des blessés. L'entraîneur Vincent Kompany reste également indisponible, et le co-entraîneur Aaron Danks continuera de diriger l'équipe depuis le bord du terrain. Les informations sur les compositions probables seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Le Borussia Dortmund abordera la rencontre sans Emre Can, Giannis Konstantelias et Justin Lerma, tous blessés. Aucune suspension n'est signalée dans les deux équipes. Le onze de départ pressenti de Niko Kovac n'a pas été confirmé et sera actualisé avant le match.

Forme du moment

FCB

FCB - Forme

FCA
N2-2
VIK
N3-3
RBL
V6-1
ARS
N2-2
SCF
V1-3
But marqué (encaissé)
16/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
BVB

BVB - Forme

BOD
D1-0
FCU
N0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
But marqué (encaissé)
6/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le Bayern Munich compte une victoire, trois matches nuls et une défaite sur ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire 3-1 sur le terrain du SC Fribourg en Bundesliga. Auparavant, il avait fait match nul 2-2 contre Arsenal en Ligue des champions et battu le RB Leipzig 6-1 en Bundesliga. Sur ces cinq matches, le Bayern a marqué 16 buts et en a encaissé neuf. La victoire 6-1 contre Leipzig est sa prestation la plus dominante de cette série.

Le Borussia Dortmund a remporté deux de ses cinq derniers matches, concédé deux nuls et subi une défaite. Son dernier résultat est une victoire 1-0 contre l'Eintracht Francfort en Bundesliga. Durant cette période, il s'est aussi imposé 2-1 sur le terrain du Sabah FK en Ligue des champions et a fait match nul 0-0 contre l'Union Berlin en championnat. Dortmund a inscrit quatre buts et en a encaissé trois sur ces cinq rencontres. Sa seule défaite a eu lieu contre Bodoe/Glimt en Ligue des champions.

Confrontations directes

Face à face

Bayern MunichNulBorussia Dortmund
3
2
0
Super Coupe
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FDM
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
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Bayern Munich
FCB
3
FDM
Bundesliga
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Bayern Munich
FCB
2
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Borussia Dortmund
BVB
1
FDM
Bundesliga
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Bayern Munich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FDM
Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FDM
10Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué5/5

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Supercoupe le 22 août 2026, lorsque le Bayern Munich a battu le Borussia Dortmund 2-1. Avant cela, le Bayern s'était imposé 3-2 sur le terrain de Dortmund en Bundesliga le 28 février 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Bayern compte trois victoires, contre un match nul et une victoire de Dortmund. Le Bayern a marqué 10 buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
7520256+1917
V
V
N
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
V
N
N
V
V
3
FribourgFribourgSCF
7412169+713
D
D
V
N
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
D
V
V
V
N
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
V
D
V
D
V
6
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
73311514+112
V
N
N
V
N
7
MayenceMayenceM05
73131613+310
D
V
D
V
D
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
D
V
D
N
D
9
AugsbourgAugsbourgFCA
72321713+49
N
D
N
D
N
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
V
V
D
D
V
11
HambourgHambourgHSV
7304616-109
D
V
V
V
D
12
CologneCologneKOE
7223811-38
N
D
V
D
N
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
V
N
D
V
D
14
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
72231017-78
D
V
D
N
V
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
D
D
V
D
D
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
N
D
D
N
V
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
N
N
V
D
D
18
M'GladbachM'GladbachBMG
71061122-113
V
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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