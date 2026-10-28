Bayern Munich - Borussia Dortmund : les détails du match

Bundesliga - Journée 8 31 oct. 2026 - 13:30 Allianz Arena

L'Allianz Arena met la détermination du Borussia Dortmund à l'épreuve

Le Bayern Munich reçoit le Borussia Dortmund à l'Allianz Arena de Munich pour l'une des affiches les plus intenses de Bundesliga. Les deux équipes s'affrontent en tête du classement : après sept journées, le Bayern est premier et Dortmund deuxième.

Le Bayern aborde cette rencontre dans des circonstances inhabituelles. L'entraîneur Vincent Kompany s'est effondré vendredi au centre d'entraînement et a été transporté à l'hôpital. Le co-entraîneur Aaron Danks a donc pris les commandes de l'équipe. Danks a mené le Bayern à une victoire 3-1 sur le terrain de Fribourg dimanche et restera à ce poste jusqu'à ce que Kompany soit autorisé à revenir, ce qui devrait prendre au moins plusieurs semaines.

Malgré ce bouleversement, les joueurs du Bayern ont livré une prestation maîtrisée à Fribourg. Dayot Upamecano a ouvert le score, Serge Gnabry a inscrit le deuxième but et Michael Olise a scellé la victoire dans le temps additionnel, après une fin de match tendue. Ce résultat maintient le Bayern en tête de la Bundesliga avec 17 points.

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Dortmund aborde ce match en bonne forme sous la direction de Niko Kovac. Le club a battu l'Eintracht Francfort 1-0 lors de sa dernière sortie en Bundesliga et a pris des points lors de déplacements difficiles ces dernières semaines. À égalité de points avec le Bayern, il n'est devancé qu'à la différence de buts.

La liste des blessés du Bayern reste longue. Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic et Tarek Buchmann sont tous indisponibles. Dortmund doit se passer d'Emre Can, de Giannis Konstantelias et de Justin Lerma.

Effectifs et compositions d'équipe

Le Bayern Munich sera de nouveau privé d'un nombre important de joueurs de son équipe première. Le gardien Manuel Neuer, l'ailier Luis Diaz, les milieux Jamal Musiala et Aleksandar Pavlovic ainsi que le défenseur Tarek Buchmann figurent tous sur la liste des blessés. L'entraîneur Vincent Kompany reste également indisponible, et le co-entraîneur Aaron Danks continuera de diriger l'équipe depuis le bord du terrain. Les informations sur les compositions probables seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Le Borussia Dortmund abordera la rencontre sans Emre Can, Giannis Konstantelias et Justin Lerma, tous blessés. Aucune suspension n'est signalée dans les deux équipes. Le onze de départ pressenti de Niko Kovac n'a pas été confirmé et sera actualisé avant le match.

Forme du moment

Le Bayern Munich compte une victoire, trois matches nuls et une défaite sur ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire 3-1 sur le terrain du SC Fribourg en Bundesliga. Auparavant, il avait fait match nul 2-2 contre Arsenal en Ligue des champions et battu le RB Leipzig 6-1 en Bundesliga. Sur ces cinq matches, le Bayern a marqué 16 buts et en a encaissé neuf. La victoire 6-1 contre Leipzig est sa prestation la plus dominante de cette série.

Le Borussia Dortmund a remporté deux de ses cinq derniers matches, concédé deux nuls et subi une défaite. Son dernier résultat est une victoire 1-0 contre l'Eintracht Francfort en Bundesliga. Durant cette période, il s'est aussi imposé 2-1 sur le terrain du Sabah FK en Ligue des champions et a fait match nul 0-0 contre l'Union Berlin en championnat. Dortmund a inscrit quatre buts et en a encaissé trois sur ces cinq rencontres. Sa seule défaite a eu lieu contre Bodoe/Glimt en Ligue des champions.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Supercoupe le 22 août 2026, lorsque le Bayern Munich a battu le Borussia Dortmund 2-1. Avant cela, le Bayern s'était imposé 3-2 sur le terrain de Dortmund en Bundesliga le 28 février 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Bayern compte trois victoires, contre un match nul et une victoire de Dortmund. Le Bayern a marqué 10 buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.