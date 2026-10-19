Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Allianz Arena

Le coup d’envoi de Bayern Munich-Arsenal sera donné le 21 octobre 2026 à 15 h EST et 20 h GMT.

Le Bayern se prépare à affronter Arsenal avec la manière

Le Bayern Munich a écrasé le RB Leipzig ce week-end (6-1), grâce notamment à un triplé de Luis Diaz et à des buts d’Aleksandar Pavlovic, Harry Kane et Michael Olise. Le Bayern a inscrit 18 buts lors de ses trois premiers matches à domicile en Bundesliga cette saison. Son nul 3-3 contre Viking lors de sa dernière sortie en Ligue des champions a constitué une surprise après sa large victoire 5-0 face à Bodo Glimt lors de la première journée.

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Arsenal arrache une nouvelle victoire

Arsenal n’a pas livré sa meilleure prestation ce week-end, mais a réussi à s’imposer 1-0 sur le terrain de Nottingham Forest en Premier League. C’est mieux que lors de ses deux précédents déplacements au City Ground, tous deux conclus sur un score de 0-0. L’équipe de Mikel Arteta compte trois points de retard sur Manchester City, leader de la Premier League, et a remporté ses deux matches de Ligue des champions cette saison : 1-0 à Naples et 3-0 à domicile contre Lille.

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Statistiques clés, blessures et suspensions

Arsenal a gardé sa cage inviolée lors de six de ses huit derniers matches de Ligue des champions.

Harry Kane a marqué 15 fois contre Arsenal au cours de sa carrière et a trouvé le chemin des filets lors de neuf matches consécutifs de Ligue des champions avec le Bayern. Seul Cristiano Ronaldo (11) a marqué lors d’un plus grand nombre de matches consécutifs dans la compétition.

Le Bayern est privé de Michael Olise, suspendu, tandis que Manuel Neuer a manqué la large victoire contre Leipzig en raison d’un problème au pied. William Saliba est le seul joueur d’Arsenal encore absent pour une longue durée.

Effectifs et compositions d’équipe

Vincent Kompany devrait titulariser Jonas Urbig dans le but, Manuel Neuer étant sur la touche en raison d’un problème de liquide au pied. Le onze pressenti du Bayern comprend Konrad Laimer, Jonathan Tah, Min-Jae Kim et Nathaniel Brown en défense, avec Joshua Kimmich et Tom Bischof au milieu. Michael Olise, Luis Diaz et Lennart Karl devraient soutenir Harry Kane. Aucune autre blessure ni suspension n’est signalée en dehors de la situation du gardien, même si des informations pourraient être communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Dans le onze pressenti d’Arsenal, David Raya débuterait dans le but derrière une défense à quatre composée de Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Gabriel et Ezri Konsa. Mikel Merino et Bruno Guimaraes devraient évoluer dans l’axe du milieu, tandis qu’Eberechi Eze, Declan Rice et Noni Madueke soutiendraient Viktor Gyokeres en attaque. Aucune blessure ni suspension n’est actuellement signalée dans les rangs de l’équipe visiteuse, mais l’effectif sera évalué après le match de Premier League de dimanche.

Forme récente

Le Bayern Munich compte trois victoires, deux nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches, avec 19 buts marqués et sept encaissés. Son résultat le plus récent, une victoire 6-1 contre le RB Leipzig en Bundesliga, confirme son efficacité offensive en championnat. Il a fait match nul 3-3 contre Viking en Ligue des champions et 2-2 contre Augsbourg en championnat, signe qu’il lui est plus difficile de garder sa cage inviolée malgré sa réussite devant le but.

Arsenal a remporté quatre de ses cinq derniers matches et en a perdu un, sa seule défaite étant un revers 3-0 contre Brighton. Depuis, le club londonien a enchaîné trois victoires, dont un succès 3-0 face à Lille en Ligue des champions et une victoire difficile 1-0 sur le terrain de Nottingham Forest. Arsenal a marqué huit buts et en a encaissé trois sur cette période, avec une nette amélioration de ses résultats défensifs ces dernières semaines.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à novembre 2025, lorsqu’Arsenal s’était imposé 3-1 à domicile lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Auparavant, le Bayern avait gagné 1-0 à domicile en avril 2024, après un match aller conclu sur un score de 2-2 à l’Emirates Stadium. Sur leurs cinq dernières confrontations en Ligue des champions, chaque club compte deux victoires et un nul. Les deux succès du Bayern en 2017, dont un 5-1 à l’Allianz Arena, avaient toutefois été particulièrement nets.

Classement

Dans la phase de ligue de la Ligue des champions, le Bayern Munich occupe actuellement la 10e place et Arsenal la 7e. Les deux clubs figurent donc bien dans les places qualificatives à mesure que la compétition prend forme.