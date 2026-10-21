Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
Explore Betting on GOAL
FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

Bayern Munich-Arsenal : comment Arsenal a profité de la baisse d’intensité du Bayern pour arracher un nul spectaculaire, décryptage tactique

Suivez GOAL sur Google

Un choc entre poids lourds de la Ligue des champions s’est soldé par un match nul 2-2 entre le Bayern Munich et Arsenal, marqué par des transitions à haute intensité et des exploits individuels. Malgré la domination du Bayern en matière de buts attendus (xG), la résistance d’Arsenal et ses ajustements en seconde période lui ont permis de repartir de Bavière avec un point.

Publicité

La rencontre à l’Allianz Arena a été une démonstration de préparation tactique moderne sur la scène européenne, opposant deux philosophies distinctes. Le Bayern Munich cherchait à tirer parti de son avantage à domicile par un jeu vertical agressif et par la capacité de Harry Kane à attirer les défenseurs et à créer des espaces, tandis qu’Arsenal privilégiait la solidité défensive et des permutations structurées pour maîtriser le rythme. Le match s’est rapidement transformé en une bataille pour la gestion des espaces, chaque entraîneur tentant d’exploiter les infimes intervalles entre les lignes.

Sur le plan tactique, la bataille s’est jouée dans les phases de transition. Le Bayern cherchait à surprendre Arsenal immédiatement après une perte de balle, en exploitant la vitesse explosive d’Alphonso Davies, tandis qu’Arsenal s’attachait à rester compact pour contrarier l’équipe à domicile. Le score de 2-2 reflète justement une rencontre où la capacité supérieure du Bayern à se créer des occasions a été contrebalancée par l’efficacité technique d’Arsenal et son aptitude à frapper lors de ses propres temps forts.

Le dispositif tactique du Bayern

Le Bayern Munich évoluait dans un 4-2-3-1 modulable, qui se transformait fréquemment en 3-2-5 lors de la construction du jeu. La consigne tactique venue du banc était claire : utiliser Kane comme meneur de jeu reculé pour attirer les défenseurs centraux d’Arsenal hors de leur position. La 35e minute en a offert une parfaite illustration : Kane a décroché dans l’espace libre au milieu de terrain avant de délivrer une superbe passe en profondeur à Alphonso Davies pour l’égalisation. En désertant la position d’avant-centre, Kane permettait aux ailiers du Bayern et à ses latéraux montants d’exploiter les espaces derrière la ligne défensive haute d’Arsenal.

Défensivement, le Bayern adoptait un bloc médian agressif, avec des déclencheurs de pressing précis sur les passes latérales d’Arsenal entre ses défenseurs centraux. Aleksandar Pavlovic était chargé de suivre Martin Ødegaard de près afin de perturber la principale source de créativité d’Arsenal. Lorsque le pressing était déjoué, le Bayern comptait sur la vitesse de repli de Dayot Upamecano, auteur de 14 interventions défensives, pour couvrir l’espace derrière sa ligne défensive haute. Sa construction était patiente et faisait souvent intervenir Manuel Neuer comme défenseur central supplémentaire afin de créer une supériorité numérique face aux trois attaquants d’Arsenal. Le Bayern restait toutefois plus dangereux lorsqu’il se projetait rapidement dans les demi-espaces.

Publicité
Publicité

Le dispositif tactique d’Arsenal

Mikel Arteta a opté pour son 4-3-3 habituel, en mettant toutefois davantage l’accent sur la rigueur défensive après la blessure précoce de Bukayo Saka. L’entrée d’Eberechi Eze a modifié la dynamique tactique : plutôt que d’apporter la largeur de Saka, qui reste près de la ligne de touche, Eze représentait une menace à l’intérieur du jeu, trouvant des espaces entre les lignes médiane et défensive du Bayern. Ce choix a porté ses fruits à la 25e minute, lorsqu’Eze a repris un long ballon de Ødegaard pour ouvrir le score, profitant d’un rare défaut de placement dans l’organisation du Bayern.

Related Topics

Prochains matchs
ARS

ARS

Premier League

24 oct. 2026

EVE

EVE

SCF

SCF

Bundesliga

25 oct. 2026

FCB

FCB

Le pressing d’Arsenal était plus sélectif qu’à l’accoutumée : l’équipe se repliait en 4-4-2 pour priver le Bayern d’espaces dans l’axe. Declan Rice était la pièce maîtresse de cette approche, parcourant de grandes distances pour combler les brèches avant de surgir tardivement dans la surface pour inscrire le deuxième but égalisateur. Arsenal cherchait à créer des surnombres sur les côtés, particulièrement à droite avec Noni Madueke, pour contraindre les latéraux du Bayern à reculer. Malgré 54 % de possession, Arsenal a fait circuler une bonne partie du ballon devant le bloc du Bayern, privilégiant sa conservation aux passes verticales risquées afin de limiter la menace d’une contre-attaque.

Le duel tactique

Le principal affrontement tactique s’est déroulé dans la « zone 14 ». Le Bayern voulait y placer Kane et Ismael Saibari afin de se créer des occasions de tir, ce qui s’est traduit par un total de 2,51 xG. Toutefois, la paire de défenseurs centraux d’Arsenal, Gabriel Magalhães et Ezri Konsa, est restée disciplinée et a refusé de se laisser entraîner hors de sa position. Le tournant du match a été l’incident ayant entraîné un penalty à la 61e minute : le déplacement de Harry Kane a contraint Jurrien Timber à intervenir dans l’urgence, provoquant une main. À cet instant, le plan tactique du Bayern, fondé sur la multiplication des présences dans la surface, semblait lui avoir assuré la victoire.

Publicité

Arsenal a toutefois fini par surmonter ce déséquilibre grâce à une meilleure condition physique dans les vingt dernières minutes. À mesure que l’intensité du Bayern baissait, les permutations au milieu de terrain d’Arsenal se faisaient plus fréquentes. Le but égalisateur de Declan Rice à la 82e minute est né d’un surnombre créé sur le flanc gauche, où Konrad Laimer s’est retrouvé seul face à deux joueurs lancés. En insistant pour que ses latéraux restent haut placés même lorsque son équipe était menée, Arteta a fini par faire céder le Bayern.

Les ajustements en cours de match

Les deux entraîneurs ont dû procéder à d’importants ajustements tactiques. Le plus marquant a été la décision d’Arteta de remplacer Martin Ødegaard par Mikel Merino à la 85e minute afin de préserver le match nul, avec un trio de milieux plus solide. Plus tôt, l’entrée de Viktor Gyökeres à la place de Kai Havertz avait donné à Arsenal un point d’appui plus traditionnel en attaque. Cela a mobilisé Upamecano et permis à Rice de se glisser librement dans la surface pour marquer.

Publicité

Le Bayern a réagi à la mi-temps en remplaçant Kim Min-Jae par Jonathan Tah, probablement pour mieux répondre à la menace aérienne d’Arsenal sur coups de pied arrêtés, après les plusieurs corners obtenus par l’équipe londonienne en première période. Plus tard, les entrées simultanées de Luis Díaz et Lennart Karl à la place de Saibari et Gnabry visaient à apporter du sang neuf sur les côtés et à maintenir l’intensité du pressing haut. Si Díaz a apporté du dynamisme, ces changements ont aussi légèrement perturbé le rythme du Bayern, permettant à Arsenal de connaître sa meilleure période de possession, qui a mené à l’égalisation à 2-2. Le dernier changement, l’entrée de Bara Sapoko Ndiaye à la place de Díaz à la 90e minute, marquait clairement un repli tactique destiné à préserver le point du match nul, alors qu’Arsenal terminait la rencontre en position de force.

Conclusion

En définitive, l’issue de ce match a reposé sur l’efficacité des rôles individuels au sein de systèmes rigides. La dépendance tactique du Bayern envers la polyvalence de Kane a failli lui offrir la victoire, mais la capacité d’Arsenal à s’adapter à la sortie de Saka et à trouver un deuxième but grâce à une projection tardive de Declan Rice s’est révélée décisive. Si les 2,51 xG du Bayern suggèrent qu’il a été l’équipe la plus dangereuse, les 55 duels remportés par Arsenal, contre 31 pour le Bayern, témoignent d’une résistance physique et d’une discipline collective qui ont neutralisé la supériorité tactique de l’équipe à domicile. Au bout du compte, le nul était un résultat équitable pour deux équipes qui ont su neutraliser leurs principales forces respectives.

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »