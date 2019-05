Bayern Munich - Arjen Robben : "J'ai des possibilités en Europe et ailleurs"

L'ailier néerlandais s'apprête à quitter le Bayern Munich à la fin de la saison. Il estime pouvoir poursuivre sa carrière encore plusieurs saisons.

Arjen Robben ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine, lui qui va quitter le , où il évolue depuis 10 saisons. À 35 ans, l'international Orange a déclaré avoir plusieurs options, que ce soit en Europe ou ailleurs pour la saison prochaine. Il se dit également ouvert à tout nouveau challenge, et se déclare prêt à jouer jusqu'à ses 40 ans.

"Je veux encore jouer, mais c'est important pour moi de ne pas avoir cinq nouveaux mois avec une blessure ou plusieurs pépins mineurs", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Kicker. Je peux encore jouer quatre ou cinq ans, mais uniquement si c'est sans blessure." Inquiété par les blessures dont il pourrait faire l'objet, Robben est à la recherche d'un projet à la hauteur de ses ambitions.

L'ancien joueur de et du est habitué à jouer les premiers rôles et compte continuer ainsi. "J'ai l'habitude de jouer au plus haut niveau, de jouer pour gagner des titres, tout au long de ma carrière. Je ne sais pas si j'ai envie de jouer dans une équipe qui joue pour la sixième ou la huitième place."

Selon lui, il a toutefois plusieurs options devant lui. "Il y a de nombreuses options, l'Europe, ou ailleurs." Le Néerlandais est notamment convoité du côté de la , plusieurs clubs américains souhaitant le recruter. Il ne prendra toutefois pas la direction de la , un départ en Asie ne faisant pas partie de ses plans. "Il y a des avantages et des inconvénients, mais au final, cela dépend de ce qui te semble juste."

"Je n'ai pas encore pris de décision, assurait le vice-champion du monde 2010 après son retour à la compétition contre Hannovre (3-1), il y a huit jours. Je suis très reconnaissant à de nombreux clubs de m'avoir contacté et qui m'ont manifesté leur intérêt. Mais je voulais tout d'abord retrouver la forme. J'aime le football et j'aimerais continuer à jouer mais je ne veux pas revivre les cinq derniers mois que j'ai connu".

Quelle que soit la voie qu'il décidera de prendre, Robben a déjà gagné sa place parmi les palmarès les plus importants de ces dernières années. Il a en effet été sacré champion aux , en , en et en , marqué plus de 200 buts en 600 apparitions en club et compte 96 sélections nationales.