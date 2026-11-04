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Bayern Munich, actu : un ancien international allemand critique vivement la défense bavaroise

L’ancien international allemand Markus Babbel a vivement critiqué, avec des propos parfois virulents, le comportement défensif du Bayern Munich depuis le début de la saison.

Dans un entretien accordé à ran, Babbel estime que l’absence d’une charnière centrale fixe, Min-Jae Kim et Jonathan Tah alternant aux côtés de Dayot Upamecano, titulaire indiscutable, n’est « pas la raison principale » de la relative fragilité défensive du club le plus titré d’Allemagne.

Babbel dénonce plutôt « ces incroyables erreurs techniques sur les buts encaissés ». « Cela me surprend vraiment. Très souvent, les buts viennent de situations de un contre un dans lesquelles l’adversaire a tout simplement un meilleur timing, et je trouve cela alarmant », a déclaré l’homme de 54 ans, qui a lui-même joué au Bayern pendant sept ans au total.

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En Bundesliga, le Bayern a encaissé huit buts après huit journées, contre seulement quatre au même stade la saison dernière. En Ligue des champions, le match nul 3-3 sur le terrain de l’outsider norvégien Viking Stavanger a fait figure de contre-performance sur le plan défensif. « En tant qu’entraîneur et ancien défenseur, ce sont ces erreurs inutiles qui m’agacent le plus, car elles ne doivent tout simplement pas se produire à ce niveau », a poursuivi Babbel.

Sur les coups de pied arrêtés en particulier, les Bavarois arriveraient « beaucoup trop souvent avec un temps de retard. Ils perdent des duels aériens tellement simples que, de notre temps chez les professionnels, on nous aurait pendus par les oreilles aux poteaux d’éclairage », a lancé Babbel. « Cela aurait été totalement inacceptable, les médias nous auraient descendus. »

À présent, il a en revanche « l’impression que plus personne ne s’en indigne. Personne ne dit : “Hé, Jonathan Tah, pourquoi ne gagnes-tu pas ce duel aérien ? Tu es défenseur central, tu es mieux placé, ce n’est pas possible.” Et cela vaut tout autant pour ses coéquipiers, notamment les latéraux. »

Sur le côté gauche en particulier, Babbel estime que Nathaniel Brown et Alphonso Davies ont encore une bonne marge de progression sur le plan défensif. « Défensivement, cela n’a plus grand-chose à voir avec le très haut niveau », a souligné le champion d’Europe 1996. « Ils ont clairement des qualités offensives et, quand ils sont concentrés, aussi défensives, mais ils concèdent trop d’occasions et, justement, trop de buts. Ils doivent tous les deux absolument s’améliorer. »

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Bayern Munich, actu : l’entraîneur du Barça Hansi Flick encense un ancien joueur du Bayern

Avant le match de Ligue des champions du Barça contre Aston Villa, l’entraîneur des Catalans, Hansi Flick, s’est montré particulièrement élogieux envers un joueur du club anglais.

« Le début de saison n’a pas été facile, mais ils ont retrouvé le bon chemin. On voit leur confiance avec le ballon et la manière dont ils construisent leurs attaques », a d’abord déclaré Flick à propos du collectif de Villa, avant d’ajouter que l’attaquant Nicolas Jackson jouait « à un niveau incroyable ».

Jackson avait été prêté par Chelsea au Bayern Munich la saison dernière, sans toutefois parvenir à s’imposer comme titulaire à Munich. Malgré un bilan honorable de onze buts en 34 apparitions, Jackson a quitté la Säbener Straße après seulement un an, avant que Chelsea ne le vende à Villa pour 55,5 millions d’euros.

Le joueur de 25 ans a récemment pris son envol au club de Birmingham, inscrivant cinq buts lors de ses cinq derniers matches de Premier League. Jackson a notamment signé un doublé pour offrir à Villa une victoire 2-1 contre Manchester City fin octobre.

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Bayern Munich, actu : Nathaniel Brown révèle un moment marquant de sa carrière

Le latéral gauche du Bayern Munich Nathaniel Brown a notamment bénéficié, à ses débuts professionnels au 1. FC Nuremberg, d’une conversation marquante avec Dieter Hecking, qui l’a soutenu.

Lorsque Brown a rejoint l’équipe professionnelle du club après être passé par les équipes de jeunes, il a d’abord eu du mal à trouver sa place. Hecking, actuellement directeur général chargé du sport au VfL Wolfsburg, a été directeur sportif à Nuremberg de 2020 à 2024. L’entraîneur expérimenté a aussi pris temporairement les rênes du FCN entre février et juin 2023, période durant laquelle Brown a percé chez le club de deuxième division.

Hecking l’aurait pris à part, ainsi que quelques autres jeunes professionnels prometteurs. « Il ne m’a pas passé un savon, mais il m’a quand même dit que je devais davantage m’affirmer, parce que j’étais en réalité un bon joueur, mais que je ne le montrais jamais », s’est souvenu Brown dans un entretien accordé à Prime Video. « Cela m’a vraiment marqué. »

Dans la dernière partie de la saison 2022-2023, Brown est devenu titulaire sous Hecking et l’est resté la saison suivante, avant de rejoindre l’Eintracht Francfort en Bundesliga en 2024. Chez le club de Hesse, le gaucher est devenu international allemand, puis a rejoint le Bayern cet été pour 50 millions d’euros. Il y a signé jusqu’en 2031.

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Bayern Munich, rumeur : le club bavarois serait aussi sur le coup ! Un vif intérêt pour un jeune talent défensif confirmé

Erik ten Hag, directeur technique du Twente Enschede depuis février, a confirmé que plusieurs grands clubs européens s’intéressaient au jeune défenseur central de Twente, Ruud Nijstad.

« Il y a effectivement de l’intérêt pour lui. Certains des huit meilleurs clubs d’Europe se sont renseignés à son sujet », a révélé ten Hag dans l’émission « Goedemorgen Eredivisie » sur ESPN.

Ces derniers mois, le Bayern Munich a notamment été associé à Nijstad. Le FC Barcelone et Manchester United seraient également intéressés par le Néerlandais de 18 ans.

« Il est remarquable qu’il ait délibérément choisi de rester une année supplémentaire à Twente », a déclaré ten Hag, saluant la décision prise par Nijstad l’été dernier de ne pas encore franchir le pas vers un grand club. Le jeune défenseur s’est déjà assuré une place de titulaire à Twente lors de la deuxième moitié de la saison dernière. Il est désormais incontournable dans le onze de départ du quatrième d’Eredivisie.

Le contrat de Nijstad à Twente court jusqu’en 2029, mais ten Hag sait lui aussi que le jeune international néerlandais partira selon toute vraisemblance plus tôt. « Chaque club aux Pays-Bas doit vendre chaque année. Pour rester compétitif en Europe, il faut disposer d’un certain budget. Et pour le garantir, il faut tout simplement vendre », a expliqué ten Hag.

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