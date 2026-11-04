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FC Bayern, actualité : un ancien international allemand critique vivement la défense bavaroise

L’ancien international allemand Markus Babbel a vivement critiqué, avec des propos parfois cinglants, le comportement défensif du Bayern Munich depuis le début de la saison. Ses déclarations interviennent toutefois à un moment désormais assez mal choisi : il les a tenues juste avant une prestation défensive par moments brillante du Bayern sur le terrain de l’Atlético de Madrid. Le club le plus titré d’Allemagne, emmené par un Dayot Upamecano remarquable, n’y a pas encaissé de but pour la première fois en huit matches.

Le fait qu’il n’y ait actuellement pas de duo de défenseurs centraux attitré, Min-Jae Kim et Jonathan Tah alternant aux côtés de l’indiscutable Dayot Upamecano, n’est « pas la raison principale » de la relative vulnérabilité défensive du Bayern, a estimé Babbel dans un entretien accordé à ran.

Babbel dénonce plutôt « ces incroyables erreurs techniques sur les buts encaissés ». « Cela me surprend vraiment. Très souvent, les buts viennent de situations de un contre un où l’adversaire a tout simplement un meilleur timing, et je trouve cela alarmant », a déclaré l’homme de 54 ans, qui a lui-même joué sept ans au total pour le Bayern.

Prochains matchs M05 Bundesliga 09:30 FCB

En Bundesliga, le FCB a encaissé huit buts après huit journées, contre seulement quatre au même stade la saison dernière. En Ligue des champions, sur le plan défensif, le nul 3-3 sur le terrain de l’outsider norvégien Viking Stavanger a constitué une contre-performance. « En tant qu’entraîneur et ancien défenseur, ce sont ces erreurs inutiles qui m’agacent le plus, parce qu’elles ne devraient tout simplement pas se produire à ce niveau », a poursuivi Babbel.

Sur les coups de pied arrêtés en particulier, les Bavarois auraient « beaucoup trop souvent un temps de retard. Ils perdent des duels aériens tellement simples qu’à notre époque de joueurs professionnels, on nous aurait pendus par les oreilles aux pylônes des projecteurs », a lancé Babbel. « Cela aurait été absolument inacceptable, les médias nous auraient exécutés. »

Actuellement, il a en revanche « l’impression que plus personne ne s’en indigne. Personne ne dit : “Hé, Jonathan Tah, pourquoi ne gagnes-tu pas ce duel aérien ? Tu es défenseur central, tu es mieux placé, ce n’est pas possible.” Et cela vaut tout autant pour ses coéquipiers, en particulier les latéraux. »

Sur le côté gauche notamment, Babbel estime que Nathaniel Brown et Alphonso Davies ont encore une bonne marge de progression défensive. « Défensivement, cela n’a plus grand-chose à voir avec le très haut niveau », a souligné le champion d’Europe 1996. « Ils ont clairement des qualités offensives et, lorsqu’ils sont concentrés, défensives aussi. Mais ils concèdent trop d’occasions et trop de buts. Tous deux doivent vraiment s’améliorer. »

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Bayern Munich, actualité : l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, s’enthousiasme pour un ancien joueur du FCB

Avant le match de Ligue des champions opposant les Catalans à Aston Villa, l’entraîneur de Barcelone, Hansi Flick, s’est montré particulièrement élogieux envers un joueur de l’équipe anglaise.

« Le début de saison n’a pas été facile, mais ils ont retrouvé le bon chemin. On voit leur confiance avec le ballon et la manière dont ils construisent leurs attaques », a d’abord déclaré Flick au sujet du collectif de Villa, avant d’ajouter que l’attaquant Nicolas Jackson évoluait « à un niveau incroyable ».

Jackson avait été prêté par Chelsea au Bayern Munich la saison dernière, sans toutefois parvenir à s’y imposer comme titulaire. Malgré un bilan honorable de onze buts en 34 apparitions, Jackson a quitté la Säbener Straße après seulement un an, avant que Chelsea ne le vende à Villa pour une indemnité de transfert de 55,5 millions d’euros.

Le joueur de 25 ans s’est récemment imposé au club de Birmingham, inscrivant cinq buts lors de ses cinq derniers matches de Premier League. Jackson a notamment offert à Villa une victoire 2-1 contre Manchester City fin octobre grâce à un doublé.

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FC Bayern, actualité : Nathaniel Brown révèle un moment déterminant pour sa carrière

À ses débuts professionnels au 1. FC Nuremberg, le latéral gauche du Bayern Munich Nathaniel Brown a notamment bénéficié d’une conversation marquante avec Dieter Hecking, qui l’a accompagné dans sa progression.

Lorsque Brown a rejoint l’équipe professionnelle du club en provenance des catégories de jeunes, il a d’abord eu du mal à trouver sa place. Hecking, actuellement directeur sportif du VfL Wolfsburg, a occupé un poste de dirigeant chargé du sport à Nuremberg de 2020 à 2024. Cet entraîneur expérimenté a aussi pris temporairement les rênes du FCN entre février et juin 2023, période durant laquelle Brown a percé au sein du club de deuxième division.

Hecking l’aurait pris à part, ainsi que quelques autres jeunes professionnels prometteurs. « Il ne m’a pas passé un savon, mais il m’a dit que je devais davantage me montrer, parce que j’étais en réalité un bon joueur, sans jamais le montrer », s’est souvenu Brown dans un entretien accordé à Prime Video. « Cela m’a vraiment marqué. »

En fin de saison 2022-2023, Brown est devenu titulaire sous les ordres de Hecking et l’est resté la saison suivante, avant de rejoindre l’Eintracht Francfort en Bundesliga en 2024. Le gaucher est devenu international allemand au sein du club de la Hesse, puis a rejoint le Bayern cet été pour une indemnité de transfert de 50 millions d’euros. Il y a signé jusqu’en 2031.

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FC Bayern, rumeur : le FCB serait aussi sur le coup ! Un fort intérêt pour un joyau de la défense confirmé

Erik ten Hag, directeur technique du Twente Enschede depuis février, a confirmé que plusieurs grands clubs européens s’intéressaient à Ruud Nijstad, jeune défenseur central de Twente.

« Il y a effectivement un intérêt pour lui. Certains des huit meilleurs clubs d’Europe se sont renseignés à son sujet », a révélé ten Hag dans l’émission « Goedemorgen Eredivisie » sur ESPN.

Ces derniers mois, le Bayern Munich a notamment été associé à Nijstad. Le FC Barcelone et Manchester United suivraient également le Néerlandais de 18 ans.

« Il est remarquable qu’il ait pris la décision réfléchie de rester une année de plus à Twente », a déclaré ten Hag, saluant le choix fait par Nijstad l’été dernier de ne pas encore franchir le pas vers un grand club. Le jeune défenseur s’est déjà imposé comme titulaire à Twente lors de la seconde moitié de la saison dernière. Il est désormais incontournable dans le onze de départ du quatrième de l’Eredivisie.

Le contrat de Nijstad à Twente court jusqu’en 2029, mais ten Hag sait lui aussi que l’international néerlandais chez les jeunes partira selon toute vraisemblance plus tôt. « Chaque club aux Pays-Bas doit vendre chaque année. Pour rester compétitif en Europe, il faut un certain budget. Et pour se le garantir, il faut tout simplement vendre », a expliqué ten Hag.

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