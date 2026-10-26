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FC Bayern, actualité : Matthäus compatit avec Kompany

Après l’effondrement de l’entraîneur du FCB Vincent Kompany vendredi dernier, la charge de travail des entraîneurs de Bundesliga a fait l’objet de nombreuses discussions pendant le week-end. Lothar Matthäus a lui aussi pris part au débat.

Dans Sky 90, la légende du FCB, qui a également exercé comme entraîneur dans différents clubs, a expliqué : « Les entraîneurs subissent beaucoup de pression. Ce n’est pas comme si tu allais seulement à l’entraînement. J’ai moi aussi entraîné pendant quelques années. Parfois, tu dors mal parce que beaucoup de pensées te traversent l’esprit et t’accompagnent jusque dans tes rêves. Puis tu te réveilles et, parfois, tu n’arrives plus à te rendormir parce que tu as énormément de choses en tête. »

Selon Matthäus, c’est encore plus vrai pour Kompany : « Et bien sûr, c’est quelqu’un qui entre aussi dans les détails. Je pense qu’il pense au football du matin au soir. Et bien sûr, la pression est très forte. »

Malgré la forte pression qui pèse sur tous les acteurs du football professionnel, et tout particulièrement au FC Bayern, le champion d’Allemagne record veut désormais laisser à son entraîneur principal tout le temps nécessaire pour récupérer. Max Eberl l’a de nouveau confirmé dimanche, après la victoire 3-1 sur la pelouse du SC Fribourg, dans un point empreint d’émotion sur son état de santé. Une réaction du FCB qui ne surprend pas Matthäus : « On lui laisse beaucoup de temps. Pour moi, il va de soi qu’une personne malade qui a besoin d’aide et de temps reçoive ce temps et cette aide. »

Matthäus a également exprimé sa compassion pour Kompany et sa compréhension à l’égard de l’éthique de travail du Belge, qui, selon certaines informations, consacrait jusqu’à 18 heures par jour au football : « Parce que tu portes toute cette responsabilité, et elle n’a pas diminué. J’ai entraîné des équipes il y a une vingtaine d’années, pas au plus haut niveau, mais j’étais quand même exposé au regard du public et j’avais des responsabilités. Tout le monde t’observe. Alors tu ne veux pas faire d’erreurs, tu veux être parfait. Tu ne veux pas non plus qu’on te reproche ensuite d’avoir fait quelque chose de mal : la tactique, avoir aligné le mauvais joueur ou peut-être ne pas avoir analysé l’adversaire comme il le fallait. »

Selon le recordman des sélections en équipe nationale, ce perfectionnisme fait alors passer d’autres besoins au second plan : « Et ces pensées te traversent surtout l’esprit la nuit, quand tu te réveilles et qu’il ne se passe rien autour de toi. Il m’est arrivé de me réveiller à quatre heures, de boire un café à sept heures et d’avoir passé trois heures à penser au football. Ça m’est souvent arrivé parce que je me remettais toujours en question : est-ce que tu fais tout comme il faut ? »

IMAGO

FC Bayern, actualité : l’apparition insolite d’Olise

La star du FCB Michael Olise s’est fait remarquer par son choix vestimentaire avant le duel dans le Brisgau. Le Français, qui n’a pas peur des tenues extravagantes, est descendu du bus de l’équipe avec, en plus de sa tenue d’entraînement habituelle, un accessoire qui attirait tous les regards.

Olise portait une cagoule qui couvrait sa tête et retombait largement sur les côtés. Le grand logo sur le front indiquait que la pièce venait de la marque de mode de luxe Mannahatta.

Getty Images

FC Bayern, rumeur : quel est le plan du Bayern pour les millions de Viessmann ?

La semaine dernière, le FC Bayern a cédé le dernier bloc d’actions encore disponible de sa société par actions. Selon plusieurs médias munichois concordants, son partenariat avec le groupe mondial Viessmann lui rapporte 250 millions d’euros.

Selon BILD, l’argent devrait avant tout être placé de diverses manières et servir à alimenter les flux de trésorerie. Les projets en cours, comme le centre de performance ou le stade d’Unterhaching, ne seraient toutefois pas concernés, puisqu’ils peuvent être financés par des flux de trésorerie déjà existants.

Selon le président du Bayern, Herbert Hainer, la vente de cinq pour cent des actions ne répondait pas non plus à une nécessité financière, mais devait envoyer un signal à la concurrence internationale : « Bien sûr, notre mission était d’obtenir un très bon résultat pour le FC Bayern afin de garantir notre compétitivité internationale et, surtout, l’indépendance du FC Bayern à long terme. Le fait que nous n’étions pas dans le besoin et que nous n’étions pas obligés de vendre a été un avantage. »

Hainer se réjouit tout particulièrement que l’accord ait été conclu avec Viessmann, car l’entreprise, qui s’est autrefois développée grâce aux équipements de chauffage, est une « entreprise familiale riche d’une longue tradition », « que nous connaissons depuis longtemps, qui partage nos valeurs et qui nous correspond parfaitement ».

C’est particulièrement vrai dans le cas de Max Viessmann, a encore souligné Hainer. Le PDG fera désormais aussi partie du conseil de surveillance du FC Bayern. Cet organe, présidé par Hainer et dont font également partie les anciennes figures du club Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, devrait ainsi passer de neuf à dix membres.

Viessmann était déjà membre du conseil consultatif du FC Bayern München eV. L’entreprise entretient des relations commerciales avec le club depuis 2018.

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