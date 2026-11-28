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Le Bayern Munich devra de nouveau se passer longtemps de Jamal Musiala. Des détails troublants sur les circonstances de sa nouvelle blessure émergent. Les actualités et rumeurs autour du club le plus titré d’Allemagne.

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Bayern Munich, actualités : Musiala était apparemment déjà gêné après le match contre Cologne

Nouveau coup dur pour Jamal Musiala : après les débats sur son état de santé menés publiquement par des dirigeants du Bayern, dont Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, qui ont fait l’objet d’échanges publics , le joueur offensif, déjà éprouvé par les blessures, s’est de nouveau blessé à la cuisse droite cette semaine et ne devrait plus jouer cette année civile.

Musiala sera de nouveau absent « jusqu’à nouvel ordre », a annoncé le Bayern Munich vendredi. Plusieurs médias évoquent une absence de quatre à six semaines. Et cela aurait apparemment pu être évité.

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En effet, selon les informations concordantes de Bild et de Sky, Musiala ressentait déjà une gêne à la cuisse lors de son entrée en jeu lors du match nul 1-1 contre le FC Cologne . Il s’était blessé à cette cuisse en sélection en septembre, ce qui l’avait ensuite tenu éloigné des terrains pendant environ deux mois.

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Mais Musiala aurait absolument voulu jouer contre Lille en Ligue des champions, en raison de l’effectif réduit par les absences et des débats autour de sa maladie des absences, qui avaient pris une nouvelle dimension après que Rummenigge a laissé entendre qu’il pourrait ne jamais retrouver son ancien niveau.

Selon Sky, les marqueurs inflammatoires de Musiala étaient élevés après le match contre Cologne. L’entraîneur Vincent Kompany aurait eu des réserves à l’idée de l’aligner contre Lille et les lui aurait exprimées lors d’un entretien individuel. Mais Musiala aurait insisté pour jouer.

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Lors de la première défaite de la saison en France (1-2), Musiala est finalement entré à la 76e minute à la place de Tom Bischof. C’est durant les minutes restantes que sa blessure se serait rouverte. Après l’intensification de ses douleurs, une IRM a confirmé la mauvaise nouvelle.

Vincent Kompany perd ainsi de nouveau un élément important d’un secteur offensif déjà très touché par les blessures. Harry Kane et Ismael Saibari avaient auparavant déjà vu leur année 2026 s’achever prématurément en raison de ruptures de la syndesmose. Tous deux manqueront également une grande partie du printemps.

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Le Bayern Munich a tout de même annoncé de bonnes nouvelles vendredi. Après les blessures musculaires subies respectivement fin octobre et début novembre, Serge Gnabry et Alphonso Davies ont repris l’entraînement collectif et pourraient encore jouer un rôle important dans la dernière ligne droite de l’année.

Getty Images

Bayern Munich, actualités : Lothar Matthäus déconseille au club de recruter un remplaçant de Kane cet hiver

Lothar Matthäus a déconseillé au Bayern Munich de recruter cet hiver un remplaçant pour son buteur vedette Harry Kane, qui restera longtemps absent. Kane a subi une rupture de la syndesmose vendredi dernier, lors du match nul 1-1 contre le FC Cologne, et ne reviendra pas avant mars au plus tôt.

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Selon Matthäus, l’effectif du Bayern compte suffisamment de joueurs capables de tenir, au moins en partie, le rôle de Kane.

« De toute façon, il est impossible de remplacer Kane à l’identique », a déclaré Matthäus à Bild. Il a néanmoins cité comme remplaçants potentiels Serge Gnabry, revenu à l’entraînement après plusieurs semaines d’absence sur blessure, et Ismael Saibari, qui est toujours à l’arrêt comme Kane en raison d’une rupture de la syndesmose, mais pourrait revenir dès février.

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Face à l’urgence, Konrad Laimer a joué en numéro neuf contre le LOSC Lille mercredi. Le grand espoir Bastian Assomo, qui s’était récemment illustré par son remarquable rendement devant le but avec l’Allemagne U17, l’équipe du Bayern engagée en Youth League et la réserve bavaroise, n’a toutefois pas encore eu l’occasion de faire ses preuves. Contre Lille, Noah Codjo-Evora, 19 ans, a pu tenter sa chance à partir de la 81e minute.

Des rumeurs ont récemment évoqué l’intérêt du Bayern Munich pour un retour d’Eric-Maxim Choupo-Moting, qui sera libre à l’expiration de son contrat avec les New York Red Bulls, en MLS, à la fin de l’année. Mais le directeur sportif Max Eberl a pour l’instant écarté cette possibilité.

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Des transferts visant déjà le long terme auraient également été évoqués en interne. Nicolo Tresoldi et Younes Ebnoutalib figureraient sur la liste du club le plus titré d’Allemagne, mais leur recrutement coûterait une indemnité de transfert exorbitante et ils se retrouveraient de nouveau sur le banc derrière Kane au plus tard en avril.

Getty Images

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