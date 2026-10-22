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Bayern Munich, actualité : Matthäus fixe une mission claire au club concernant Olise

Pour Lothar Matthäus, Michael Olise est actuellement nettement sous-payé au Bayern Munich. Le recordman de sélections en équipe nationale recommande donc aux dirigeants de prolonger rapidement le contrat du Français et d’augmenter sensiblement son salaire. Faute de quoi le club le plus titré d’Allemagne pourrait perdre ce joueur d’exception dans les années à venir.

« Bien sûr, la durée du contrat entre aussi en ligne de compte. Olise est aujourd’hui à un âge où toutes les portes lui sont ouvertes. Et si le Bayern ne prolonge pas son contrat, il n’y jouera plus dans un an ou deux. Car le club ne le laissera certainement pas partir gratuitement », a déclaré Matthäus dans l’émission de Bild Lothar legt los.

Olise gagnerait actuellement environ 14 millions d’euros par an. Mais, aux yeux de Matthäus, ce salaire ne reflète pas suffisamment son importance sportive pour le club munichois. À 65 ans, il estime que l’ailier appartient depuis longtemps à la catégorie des joueurs les mieux payés du club.

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« On sait ce que gagnent les joueurs au Bayern. Il se situe probablement à la septième ou à la huitième place dans la hiérarchie des salaires. Mais, depuis un an et demi, il réalise des performances dignes d’un très grand joueur. On pourrait donc ajuster son salaire et ajouter un an ou deux à son contrat. Si l’on veut absolument garder ce joueur, il faut revoir son salaire à la hausse, pour le porter à un niveau comparable à celui de Musiala ou de Kane », a expliqué Matthäus.

Pour le consultant, il ne fait aucun doute que le Bayern doit tout faire pour conserver Olise sur le long terme. Une vente du Français est hors de question à ses yeux. « Je ne vendrais jamais un joueur comme lui. J’essaierais toujours de le garder le plus longtemps possible. Mais, pour cela, il faut évidemment consentir un effort financier supplémentaire », a souligné Matthäus.

Le joueur de 24 ans démontre semaine après semaine sur le terrain qu’il mériterait une telle augmentation. Après une saison de niveau Ballon d’Or, Olise figure également parmi les meilleurs footballeurs du monde en ce début de nouvel exercice. Lors de ses dix premiers matches officiels, il a déjà inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives.

« Il ne nous procure pas seulement du plaisir sur le plan sportif. Le spectacle qu’il offre est immense. Je vais au stade pour admirer ce joueur qui fait la différence. Un peu comme Messi ou Maradona. Olise n’aime pas seulement le ballon, le ballon l’aime aussi », s’est enthousiasmé le recordman de sélections en équipe nationale.

Pas étonnant, donc, que le Français ait attiré l’attention des grands clubs européens. Le Real Madrid serait lui aussi très intéressé par Olise. Le club madrilène aurait eu le Français dans son viseur l’été dernier, sans toutefois formuler la moindre offre concrète. Compte tenu de ses performances et de son importance pour le Bayern Munich, son recrutement devrait de toute façon coûter cher. Une indemnité de transfert supérieure à 200 millions d’euros semble réaliste.

Olise est actuellement lié au club munichois jusqu’en 2029. Les dirigeants du Bayern souhaitent toutefois prolonger son contrat avant son échéance.

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Bayern Munich, actualité : « Sors de mon bureau ! » Matthäus révèle une colère de Hoeneß

Lothar Matthäus et Uli Hoeneß ont une histoire commune qui s’étend sur plusieurs décennies. Elle a commencé lorsque Matthäus jouait encore pour le Bayern Munich et que Hoeneß dirigeait le club le plus titré d’Allemagne en tant que manager. Matthäus a aujourd’hui raconté une anecdote de cette époque, révélant un accès de colère de l’actuel président d’honneur.

Dans cette même émission, le recordman de sélections en équipe nationale est revenu sur une amende que le Bayern Munich lui avait infligée dans les années 1990. « La plus grosse amende qui m’ait été infligée était de 10 000 marks allemands. J’avais participé sans autorisation à une séance de photos publicitaires sur une montagne pour l’entreprise Bogner. Willy Bogner m’avait demandé de faire quelques photos », a raconté Matthäus.

Âgé aujourd’hui de 65 ans, il a ensuite expliqué comment les faits s’étaient déroulés : « Je me suis placé là et les photos ont été prises. Il y avait aussi une caméra de RTL qui suivait le tournage publicitaire. C’était juste au-dessus du parking ; je n’ai glissé qu’environ 50 mètres en descente pour rejoindre ma voiture. »

L’amende de 10 000 marks allemands, soit environ 5 113 euros, n’a toutefois jamais été déduite du salaire de Matthäus. Lorsque le champion du monde 1990 s’en est aperçu un mois plus tard, il a décidé d’interroger lui-même Hoeneß.

« Je suis alors monté dans le bureau de Hoeneß avec ma fiche de paie et je lui ai dit : “Uli, vous avez oublié les 10 000 marks allemands d’amende qu’on m’a infligée pour avoir fait du ski sans autorisation, alors que je n’ai même pas fait de ski.” » Mais la réaction du manager du Bayern n’a rien eu d’aimable. « Il m’a alors dit : “Sors de mon bureau !” », a raconté Matthäus.

Finalement, l’ancien joueur du Bayern s’en est encore une fois tiré sans sanction. « Les 10 000 marks allemands ont bien été mentionnés dans les médias, mais ils n’ont jamais été payés », a précisé Matthäus.

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Bayern Munich, rumeur : le départ d’une superstar menace le club

Au Bayern Munich, les signes d’un départ de l’internationale Klara Bühl se multiplient. Selon Sport Bild, beaucoup d’éléments laissent penser que la joueuse offensive quittera gratuitement le champion d’Allemagne l’été prochain.

La liste des clubs intéressés est longue. Le FC Barcelone, associé à Bühl depuis plusieurs mois déjà, apparaît comme le candidat le mieux placé. Mais de nombreux autres grands clubs européens envisageraient également de recruter la joueuse de 25 ans. Outre Arsenal et Chelsea, Manchester City, les London City Lionesses et l’Olympique lyonnais sont aussi cités parmi les destinations possibles.

Bühl gagnerait actuellement environ 300 000 euros par an au Bayern, ce qui fait d’elle la joueuse la mieux payée de l’équipe. Selon l’article, son salaire pourrait toutefois aller jusqu’à doubler en cas de transfert en Espagne, en Angleterre ou en France.

La semaine dernière encore, kicker rapportait qu’aucune décision définitive n’avait été prise dans ce dossier. Bühl elle-même a récemment laissé son avenir ouvert. « Je peux tout envisager », déclarait-elle encore en octobre sur la ZDF. L’internationale soulignait dans le même temps qu’elle se sentait « très, très bien » au Bayern. « Je sais ce que j’ai à Munich. »

Les dirigeants munichois espèrent néanmoins être fixés rapidement. Bianca Rech, directrice du football féminin, a expliqué que le club souhaitait, si possible, obtenir une décision sur son avenir d’ici la fin de l’année.

Sur le plan sportif, son départ représenterait une lourde perte pour le Bayern. Bühl compte parmi les joueuses indispensables du champion d’Allemagne et confirme de façon impressionnante son importance cette saison. Après dix matches, elle totalise déjà sept buts et neuf passes décisives. Selon Soccerdonna , sa valeur marchande estimée à 1,65 million d’euros fait également d’elle la troisième joueuse la plus chère du monde. Son contrat à Munich court jusqu’en 2027.

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Bayern Munich, actualité : l’ancien joueur du club Palhinha offre un moment émouvant à une supportrice

Joao Palhinha a été à l’origine d’un moment très particulier au Benfica Lisbonne grâce à un geste touchant. Le Portugais, qui a quitté le Bayern cet été pour retrouver son ancien club contre environ 14 millions d’euros, bonus compris, a exaucé le vœu d’une jeune supportrice.

Matilde, 15 ans, avait exprimé sur Instagram son souhait de visiter un jour le stade du Benfica et de rencontrer personnellement l’ailier Andreas Schjelderup. Palhinha a eu connaissance de son souhait et, selon Bild , s’est aussitôt chargé lui-même de l’organisation. Matilde est atteinte de la maladie dite « des enfants papillons », une maladie génétique rare de la peau qui peut rendre douloureux le moindre contact.

Lors de cette rencontre chargée d’émotion, le milieu de terrain a adressé des paroles touchantes à la jeune supportrice. « Tu es une vraie championne, tu ne dois jamais en douter. Mes coéquipiers et moi t’admirons beaucoup. Nous sommes amis maintenant, nous resterons en contact et j’espère te voir plus souvent au stade », a déclaré Palhinha.

Et ce n’est pas tout : le Portugais a offert un maillot du Benfica à Matilde et lui a également permis de rencontrer d’autres stars du club, l’entraîneur ainsi que le président.

Matilde a ensuite exprimé sa gratitude sur Instagram et partagé ses émotions avec ses abonnés. « La vie me met parfois face à des défis qui ne sont pas faciles. Mais des journées comme celle-ci me rappellent qu’il existe des personnes qui rendent le monde plus beau », a-t-elle écrit.

Pour conclure, elle a adressé quelques mots personnels à Palhinha et au Benfica : « Merci de m’avoir donné le sentiment que, malgré ma maladie, je suis une fille qui a le droit de rêver et de vivre des moments magiques. »

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Bayern Munich, calendrier : les prochains matches du club