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Bayern Munich, actu : Ralf Fährmann sceptique au sujet de Jonas Urbig et convaincu qu’un gardien de premier plan sera recruté

L’ancien gardien de Bundesliga Ralf Fährmann n’est pas convaincu que Jonas Urbig ait déjà les qualités nécessaires pour être le numéro un du Bayern Munich.

« Pour être honnête, je suis très sceptique », a déclaré Fährmann dans le Sport1-Doppelpass à propos de la situation des gardiens au Bayern. Urbig est certes « un gardien exceptionnel, qui a automatisé ses gestes comme un robot et qui est vraiment excellent, mais nous parlons du Bayern Munich », a poursuivi l’ancien gardien de Schalke. Chez le club le plus titré d’Allemagne, « il ne suffit pas d’être un gardien parfait. Il faut une aura, une certaine expérience, un certain rayonnement. »

Si Manuel Neuer met effectivement un terme à sa carrière l’été prochain, comme prévu, Urbig est appelé à devenir le nouveau numéro un du Bayern. Après la prestation malheureuse de Neuer lors du match nul 2-2 à Augsbourg, un débat s’est même ouvert récemment sur la possibilité de faire d’Urbig le titulaire dans le but du Bayern dès cette saison. Lors des deux dernières rencontres contre le Viking Stavanger (3-3) et le RB Leipzig (6-1), Urbig, 23 ans, a en tout cas gardé le but munichois, Neuer étant absent en raison de problèmes au pied.

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Fährmann a par ailleurs établi une comparaison avec l’ancien gardien du Bayern Yann Sommer pour expliquer ses doutes au sujet d’Urbig. « Quand il était au Bayern Munich, il faisait déjà l’objet de critiques », a déclaré le joueur de 38 ans à propos du Suisse, qui a joué six mois pour le club en 2022-2023 avant de rejoindre l’Inter Milan (Sommer évolue désormais au Club Bruges).

Fährmann a également rappelé des cas passés de jeunes gardiens qui n’ont pas réussi à porter le poids du statut de numéro un au Bayern. « On l’a vu par le passé avec Michael Rensing et Thomas Kraft. Il est difficile de former en interne un gardien capable de supporter toute la pression du Bayern Munich », a-t-il déclaré.

Issu du centre de formation du Bayern, Rensing a longtemps été la doublure d’Oliver Kahn avant de lui succéder en 2008. Mais il n’a pas réussi à s’imposer durablement et a quitté le club en 2010. Thomas Kraft n’y est pas davantage parvenu. Début 2011, le jeune gardien avait d’abord pris la place de l’expérimenté Hans-Jörg Butt dans le but du Bayern, avant de repasser au second plan quelques mois plus tard. Il a rejoint le Hertha Berlin à l’été 2011, lorsque le Bayern a recruté Neuer à Schalke pour en faire son nouveau numéro un.

Fährmann ne souhaitait toutefois pas comparer Urbig à Neuer à ses débuts au Bayern. « Manuel Neuer avait déjà disputé beaucoup de matches à Schalke, joué en Ligue des champions et en équipe nationale, et il avait un certain statut à Schalke. Il avait l’expérience et la présence, et il avait déjà fait ses preuves. Je ne vois pas cela chez Jonas Urbig », a déclaré l’ancien joueur de Schalke. Il ne croit pas que le Bayern misera entièrement sur Urbig et pense que le club lui adjoindra plutôt un concurrent de renom : « Je crois que le Bayern Munich achètera encore un gardien absolument de premier plan, qui coûtera aussi très cher », a-t-il supposé.

Mais Stefan Effenberg, ancienne star du Bayern, a clairement contredit Fährmann. « Je n’y crois pas », a déclaré Effenberg à propos de son hypothèse de transfert. « Il ne faut pas oublier qu’Urbig a disputé des matches de Bundesliga, mais aussi des matches à élimination directe en Ligue des champions. Tous les points que tu as cités s’appliquent à Urbig. » Pour un jeune gardien comme lui, il n’y a rien de mieux « que d’apprendre aux côtés de Manuel Neuer. Et celui-ci lui en donne aussi la possibilité. C’est un argument de poids supplémentaire pour dire : je fais confiance à ce gardien », a ajouté Effenberg.

Urbig a quitté le FC Cologne pour Munich début 2025. Le néo-international allemand a disputé jusqu’ici quatre rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Son contrat avec le Bayern court jusqu’en 2029.

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Bayern Munich, actu : Max Eberl adresse des éloges particuliers à Sacha Boey, qui reste toutefois probablement sur la liste des départs

Prêté à Galatasaray lors de la seconde moitié de la saison dernière, Sacha Boey devait normalement quitter définitivement le Bayern Munich cet été. Mais aucun club n’a été trouvé pour accueillir le latéral droit, qui est donc resté au Bayern.

Boey n’ayant jamais baissé les bras à l’entraînement et s’y investissant toujours pleinement, l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, l’a récompensé samedi contre le RB Leipzig (6-1) en lui offrant sa première apparition de la saison. Il l’a fait entrer à un peu moins d’un quart d’heure de la fin.

« C’était une bonne chose ! Min-jae (Kim, NDLR) avait quelques problèmes, il a donc dû sortir. Sacha donne 100 % à l’entraînement. Il s’investit à fond », a déclaré le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, adressant des éloges particuliers à un joueur pourtant déjà écarté des plans du club. « Il sait que sa situation ici est extrêmement difficile. Mais cette fois, il était là. L’entraîneur l’a récompensé pour ses performances à l’entraînement. Et c’est une bonne chose », a poursuivi Eberl.

Selon Bild, le plan du Bayern concernant Boey reste toutefois inchangé : le Français devrait si possible être vendu lors du prochain mercato hivernal. Son contrat avec le club de la Säbener Straße court jusqu’en 2028.

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Bayern Munich, actu : Manuel Neuer pourra-t-il rejouer contre Arsenal ?

La présence de Manuel Neuer dans le but du Bayern Munich mercredi, pour le choc de Ligue des champions contre Arsenal, reste incertaine.

Neuer avait du liquide dans le pied, a expliqué le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, après la victoire 6-1 contre le RB Leipzig samedi, à propos de l’absence du gardien de 40 ans face au club saxon et, quelques jours plus tôt, contre le Viking Stavanger (3-3). « Nous verrons s’il sera prêt d’ici mercredi », a déclaré Eberl, sans vouloir confirmer le retour de Neuer contre le champion d’Angleterre.

De son côté, le kicker rapporte que l’optimisme règne en interne au Bayern. Les dirigeants du club le plus titré d’Allemagne s’attendent ainsi à ce que Neuer soit disponible mercredi. Si ce n’était finalement pas le cas, Jonas Urbig le remplacerait à nouveau.

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