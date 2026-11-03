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Bayern Munich, actualité : Dietmar Hamann plaide pour une relève dans le but bavarois

Au Bayern Munich, la question du gardien de but occupe une place de plus en plus centrale. Le consultant de Sky, Didi Hamann, a plaidé pour que Jonas Urbig se voie confier un rôle nettement plus important.

Dans l’émission Sky90 , l’ancien joueur du Bayern a déclaré à propos de Neuer : « Il est le numéro un. Seulement, il manque maintenant un match ici, puis un autre là, et cela commence à ressembler pour moi à une valse-hésitation. » Au sujet d’Urbig, il a ajouté : « Jouer dix ou quinze matches, ou être ensuite le numéro un en permanence, c’est très différent. »

Hamann a également proposé de fixer une période pendant laquelle Urbig pourrait faire ses preuves : « C’est pourquoi, à mon avis, il serait judicieux de dire maintenant : écoute, que Neuer soit apte à jouer ou non, c’est lui qui jouera jusqu’à Noël. »

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Hamann a aussi averti que le Bayern devait davantage prendre en compte son avenir sportif. Il estime qu’un traitement de faveur accordé à Neuer en raison de ses performances passées n’est plus justifié.

« Je pense que nous en sommes arrivés au point où, en tant que club, on ne peut plus, et on ne doit plus, faire preuve d’égards. Le club continuera d’avancer et d’exister sans Neuer », a déclaré Hamann.

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Bayern Munich, actualité : Max Eberl évoque le mercato hivernal du club

Le Bayern Munich est actuellement privé de quatre joueurs offensifs importants : Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz et Jamal Musiala. Malgré cet effectif amoindri, le directeur sportif Max Eberl ne prévoit apparemment pas d’agir sur le marché des transferts.

Avant le match de Ligue des champions contre l’Atlético Madrid, le dirigeant de 53 ans a répondu à une question sur d’éventuelles recrues cet hiver : « Pas pour le moment. Nous avons l’effectif que nous avons et nous en sommes extrêmement satisfaits. »

L’évolution de Diaz et de Musiala donne notamment de l’espoir aux dirigeants. « Pour Lucho et Jamal, nous espérons, nous pensons et nous comptons fermement sur leur retour dans les prochaines semaines, afin qu’ils soient de nouveau pleinement disponibles à partir de janvier », a expliqué Eberl.

Eberl n’a toutefois pas définitivement écarté la possibilité de recruter cet hiver. « Nous devons examiner la situation de près. Nous surveillons le marché, nous y réfléchissons, mais à l’heure actuelle, nous n’envisageons rien dans la précipitation », a-t-il déclaré.

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Bayern Munich, actualité : trois joueurs du club présélectionnés pour le onze mondial de l’année

Trois joueurs du Bayern Munich, Harry Kane, Michael Olise et Dayot Upamecano, figurent dans la présélection pour le FIFPRO World 11 de l’année 2026.

Cette distinction occupe une place particulière dans le football international, car ce ne sont ni les journalistes, ni les entraîneurs, ni les dirigeants qui décident de la composition de l’équipe. Le vote revient aux footballeurs professionnels eux-mêmes. Ce sont eux qui désignent les joueurs ayant, à leurs yeux, réalisé les performances les plus remarquables au cours de l’année écoulée. Le niveau des candidats est donc particulièrement élevé.

La concurrence est particulièrement relevée en attaque. Outre l’attaquant du Bayern Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal figurent notamment sur la liste des candidats.

Pour Upamecano aussi, accéder à la sélection définitive sera difficile. L’international français devra s’imposer face à de nombreux défenseurs confirmés. Parmi ses concurrents figurent notamment Virgil van Dijk, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

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