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Bayern Munich - 1. FC Cologne : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 10 20 nov. 2026 - 14:30 Allianz Arena

Le Bayern Munich reçoit le 1. FC Cologne à l’Allianz Arena pour un duel de Bundesliga après la trêve internationale. Le leader du championnat aborde la rencontre en grand favori, mais les problèmes d’effectif assombrissent l’ambiance à la Säbener Straße.

Vincent Kompany retrouve le bord du terrain après une absence pour raisons de santé. Le Belge a récemment dirigé l’entraînement avec le bras gauche en écharpe et revient ainsi au bon moment.

Le Bayern a traversé la trêve internationale avec une nouvelle mauvaise nouvelle : Alphonso Davies a subi une déchirure musculaire à la cuisse gauche en jouant pour le Canada et sera absent plusieurs semaines. Serge Gnabry et Ismael Saibari seront eux aussi indisponibles jusqu’à la fin de l’année.

Le 1. FC Cologne se rend dans la capitale bavaroise à la 15e place du classement et traverse une période difficile. L’équipe de Rene Wagner n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat et devra livrer sa meilleure prestation pour inquiéter le club le plus titré.

Cologne fait également le déplacement avec des soucis : cinq joueurs sont absents sur blessure, dont Imad Rondic et Thijs Dallinga. La tâche à Munich n’en sera que plus difficile.

Voici où voir le match en direct et toutes les autres informations sur sa diffusion.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il du Bayern Munich et du 1. FC Cologne ?

Le Bayern Munich reste sur une belle série lors de ses cinq derniers matches officiels : quatre victoires et un nul. Le FCB s’est récemment imposé 2-1 sur la pelouse de Mayence 05. Sa victoire 6-1 contre Magdebourg en Coupe d’Allemagne et son succès 2-0 à l’extérieur face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions ont été particulièrement impressionnants. Son seul match nul a été le 2-2 contre le Borussia Dortmund en Bundesliga.

Le 1. FC Cologne aborde la rencontre avec un bilan nettement moins convaincant : une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Cologne s’est récemment incliné 2-1 face au Bayer Leverkusen. À noter, côté positif, sa large victoire 5-0 contre l’Union Berlin en Coupe d’Allemagne. En championnat, en revanche, le club attend une victoire depuis trois matches.

Bayern Munich - 1. FC Cologne : compositions

Bayern Munich - 1. FC Cologne : forme des équipes

Bayern Munich - 1. FC Cologne : bilan des confrontations directes

Bayern Munich - 1. FC Cologne : les classements