Bayern : Müller sans pitié avec le Barça, qui "ne peut pas faire face à une telle intensité"

Barça-Bayern ou Bayern-Barça, même combat. À chaque fois la même démonstration. À chaque fois le même score. Et à chaque fois Thomas Müller pour planter la première flèche dans le corps de la future victime. Sa victime favorite, d’ailleurs. À l’Allianz Arena ce mercredi, l’attaquant allemand a - comme au Camp Nou - ouvert le score.

Müller, la bête noire du Barça

"Contre le Barça, ça me réussit un peu... Nous avons bien joué. Bien sûr, tout n’était pas parfait. Quand vous jouez au Barça, qui pousse toujours haut et essaie de vous mettre sous pression, il y a de la place pour nos joueurs dans la largeur, a noté Müller Parfois, le timing des passes n'était pas bon. Nous aurions pu faire plus en seconde période. Mais nous nous sommes amusés."

À lire - Les mots forts de Xavi après l’élimination

L'article continue ci-dessous

À chaque fois ou presque qu’il affronte le Barça, Müller trouve effectivement le chemin des filets, avec un total de 8 buts inscrits en 7 matchs disputés contre les Blaugrana, dont deux lors de l’historique 8-2. Sans oublier deux autres passes décisives, bien sûr. Trop facile pour l’Allemand ? Invité à donner son impression sur la rencontre après le coup de sifflet final, il l’a presque avoué.

"Le Barça ne peut pas faire face à une telle intensité"

"Le Barça ne peut pas faire face à une telle intensité, a sèchement expliqué le Bavarois. Techniquement et tactiquement, ils ont tout, avec des grands joueurs à toutes les lignes. Mais ils ne peuvent pas concourir à intensité maximale dans le football de haut niveau." Une analyse froide, mais juste. Le match retour n’a fait que confirmer ce que tout le monde a observé à l’aller…