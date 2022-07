Bayern : Müller fait ses adieux à Lewandowski à travers un meme de Michael Jordan

Les deux hommes ont constitué un incroyable duo, à l'origine d'une impressionnante décennie de succès pour le Bayern Munich.

Thomas Müller, a comparé son partenariat sur le terrain avec Robert Lewandowski au grand duo NBA des Chicago Bulls, Michael Jordan et Scottie Pippen.

Muller et Lewandowski ont été les vedettes du Bayern pendant toute la durée du séjour de l'attaquant polonais en Bavière, soit huit ans, et ont remporté 19 trophées majeurs, dont huit titres consécutifs en Bundesliga et la Ligue des champions 2019-20.

Maintenant, Lewandowski quitte le Bayern pour le FC Barcelone dans un mouvement d'une valeur de 45 millions d'euros, et son partenaire de longue date a publié un message d'adieu sincère qui comprenait une mention aux légendes des Bulls.

Les Jordan et Pippen du Bayern !

Samedi, après l'annonce du départ de Lewandowski, Müller s'est rendu sur Instagram pour rendre hommage à son coéquipier.

Le message était accompagné d'une série de photos des deux hommes ensemble, dont une de Jordan et Pippen avec leurs têtes remplacées par celles des hommes du Bayern.

Lewandowski porte le maillot emblématique de Jordan, le n°23, tandis que Müller s'est offert le n°33, reconnaissant ainsi son rôle de soutien à l'attaquant qui a pulvérisé les records de buts à droite et à gauche ces dernières saisons.

"Tous mes vœux pour ton avenir ! a écrit Müller à côté du montage.

"Huit années spéciales, beaucoup de buts, beaucoup de trophées, des hauts et des bas mais toujours du respect et un véritable esprit de victoire ! !!".

Qu'a dit le Bayern au sujet du départ de Lewandowski ?

Outre Müller, les hauts responsables du Bayern ont également rendu hommage à Lewandowski après la confirmation de son transfert.

"C'est une bonne chose pour les deux parties que nous ayons de la clarté. Robert a mérité notre reconnaissance, il a tout gagné avec nous. Nous lui sommes incroyablement reconnaissants", a affirmé le président du club, Herbert Hainer, dans des propos publiés sur le site officiel du Bayern.

Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a ajouté : "Robert Lewandowski a fait de grandes choses pour le FC Bayern. Nous avons longuement parlé avec nos collègues de Barcelone et avons clarifié les détails. Il a fait ses adieux ce matin.

"Après notre voyage aux États-Unis, il reviendra une dernière fois et nous prendrons un café ensemble. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau club."