Bayern - Matthaus préfère Allegri plutôt que Mourinho

Le club bavarois est à la recherche d'un nouvel entraîneur pour remplacer Niko Kovac. Lothar Matthaus a fait connaître son avis sur la question.

Les septuples champions d' en titre doivent décider de quel successeur ils veulent après le départ de Niko Kovac dans la foulée de la lourde défaité à Francfort (1-5). Plusieurs candidats potentiels ont été listés, parmi lesquels l'ancienne gloire du club Lothar Matthaus a déjà fait son choix.

Parmi les principaux noms figurent ceux de José Mourinho - également évoqué du côté d'Arsenal récemment - et de Massimiliano Allegri. "Je pense que le Bayern va chercher et nommer un entraîneur qui a un plus grand nom et qui peut remporter plus de titres", a d'abord confié Matthaus à Sky Deutschland.

"Les noms sont José Mourinho, Massimiliano Allegri, Erik ten Hag, Ralf Rangnick et Arsène Wenger. Pour être honnête, je peux tous les imaginer au Bayern. Ce sont de grands noms, de grands entraîneurs et chacun amène quelque chose de très intéressant. La question à laquelle peu de gens peuvent répondre, cependant, est : qu'est-ce que veut le Bayern ?

"Où les champions d'Allemagne veulent-ils aller ? Qu'est-ce que tu représentes ? Qu'est-ce que les patrons voudraient voir à l'avenir ? Mourinho, je l'exclurais. Je l'admire lui et tout ce qu'il a accompli et gagné dans le passé avec de nombreux clubs. Mais je pense que son caractère et sa façon de travailler ne conviennent pas au Bayern et qu'il y aurait beaucoup d'agitation. Mais ce serait spectaculaire, surtout pour les médias", a-t-il tranché.

"Wenger présenterait des avantages. Il pourrait facilement communiquer avec les nombreux joueurs français et avec tous les Allemands et les dirigeants. Il a 70 ans, mais c'est le même âge que Jupp Heynckes quand il a connu tant de succès. Ce ne serait certainement pas une solution pour de nombreuses années.

"Ralf Rangnick a récemment prouvé à Leipzig qu'il peut créer un équilibre parfait entre la défense et l'attaque. Son football est attractif et fructueux. Je ne sais pas si, par le passé, il s'est passé quelque chose entre Rangnick et le Bayern, ou si son passé avec Leipzig serait un problème pour les fans, je ne peux pas juger.

"Massimiliano Allegri ? Si le Bayern ne veut pas nécessairement un entraîneur qui parle allemand, ce serait la solution la plus excitante pour moi. Un grand nom, qui a eu beaucoup de succès avec la .

"Erik ten Hag ? Si c'est important pour les dirigeants que le nouvel entraîneur parle notre langue, alors j'en ferais mon premier choix. Son équipe joue un superbe football offensif. Il a éliminé la Juve et le Real de la en le méritant et il a fallu un miracle pour qu'il n'atteigne pas la finale. De plus, il a déjà gagné des titres nationaux.

"Ten Hag connaît le Bayern parce qu'il a déjà entraîné ici (il a entraîné la réserve entre 2013 et 2015, ndlr). Il a 49 ans et pourrait être l'homme du présent et du futur. Il a aidé des joueurs comme [Frenkie] de Jong et [Matthijs] de Ligt à devenir des joueurs de classe mondiale."