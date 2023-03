Bayern : Mané, Sané, Gnabry… Les 6 joueurs qui ont eu la tête de Nagelsmann

Selon Bild, six joueurs ont contribué au départ de Julian Nagelsmann, licencié par le Bayern Munich vendredi. Parmi eux, Sadio Mané et Leroy Sané.

À la surprise générale, le Bayern Munich a licencié son désormais ex-entraîneur Julian Nagelsmann vendredi. Le technicien de 35 ans, qui a pourtant réussi à sortir le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (1-0, 2-0), a-t-il payé ses mauvaises relations avec certains cadres ? Oui, répond Bild.

Quatre joueurs ont des mobiles

Selon le tabloïd allemand, six joueurs ont contribué à son licenciement. Parmi eux, on retrouve bien évidemment les deux portiers Manuel Neuer et Sven Ulreich, mécontents du renvoi de l’entraîneur des gardiens Toni Tapalovic plus tôt dans l’année.

Serge Gnabry et Leroy Sané figurent également sur la liste, selon Bild. Et cela n’a également rien d’étonnant, les deux ailiers bénéficiant de moins en moins de temps de jeu depuis plusieurs mois. À la décharge de Nagelsmann, le niveau récemment affiché par les deux internationaux allemands a justifié cette baisse.

Mané, vraiment ?

Enfin, Bild surprend et parle également de… Sadio Mané. L’ancien ailier de Liverpool, arrivé l’été dernier, aurait donc également contribué au départ de Julian Nagelsmann ? Le tabloïd allemand répond oui, mais sans donner les raisons de cette supposée fronde. Même chose pour Jamal Musiala, qui complète la liste des six.

D’autres joueurs ont soutenu Nagelsmann

Pour rappel, plusieurs joueurs bavarois ont également remercié Nagelsmann et son staff pour leur passage en Bavière. Parmi eux, Thomas Müller, Benjamin Pavard, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, et… Leroy Sané, ou encore Jamal Musiala, pourtant annoncés frondeurs par Bild.