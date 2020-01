Bayern - Lucas Hernandez de retour à l'entraînement

Blessé à la cheville fin octobre, le défenseur bavarois a repris l'entraînement avec son club après deux mois et demi d'absence.

Bonne nouvelle pour le . Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison notamment en défense, le club bavarois pourrait bientôt compter à nouveau sur Lucas Hernandez.

Touché aux ligaments de la cheville en octobre dernier, le défenseur international français avait été opéré dans la foulée. Après deux mois et demi d'absence, le champion du monde a désomais repris l'entraînement avec son club.

ℹ @LucasHernandez nach rund zweieinhalb Monaten wieder auf dem Rasen! 👏



👉 https://t.co/9IdXlUDt5M#FCBayern — FC Bayern München (@FCBayern) January 5, 2020

Un retour qui devrait offrir davantage d'options en défense à Hansi Flick pour cette deuxième partie de saison, lui qui doit déjà se passer de Niklas Süle, victime d'une rupture des ligaments croisés. Et ce alors que Jerome Boateng ne se montre plus aussi convaincant et pourrait partir.

Les coéquipiers de Robert Lewandowski, lui aussi opéré de l'aine pendant le trêve, retrouveront le chemin du championnat le 19 janvier prochain sur la pelouse du . À mi-parcours, ils occupent la troisième place de , à 4 points du leader, le .