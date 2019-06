Bayern - Lizarazu : "Pavard doit s'améliorer pour pouvoir jouer"

L'ancien latéral gauche du Bayern Munich s'est exprimé sur Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, nouvelles recrues bavaroises.

Avant même d'avoir assuré son septième titre de champion d' consécutif, le avait déjà enregistré les renforts de deux défenseurs champions du monde avec l'équipe de l'an dernier : Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Deux jeunes joueurs qui vont devoir s'adapter à l'exigence du club bavarois.

Ancien latéral gauche du club allemand, Bixente Lizarazu a donné son avis sur les arrivées de ses deux compatriotes dans une interview accordée à Kicker. S'il est confiant sur l'intégration de l'ancien madrilène, il se montre davantage dubitatif concernant celui qui vient d'être relégué avec .

"Hernandez va apporter sa combativité, il est prêt pour le Bayern"

"Hernandez ? Il va apporter sa combativité, et la grande expérience acquise en Europe avec l'Atlético. Il est prêt pour le Bayern et pour le niveau de la , a ainsi confié le champion du monde 1998, avant d'ajouter : Du VfB Stuttgart au Bayern, il y a un grand pas. Pavard doit évidemment s'améliorer pour pouvoir y jouer. Il doit beaucoup travailler."

Il s'est notamment montré inquiet de la concurrence à laquelle l'ancien lillois devra faire face. "Techniquement il est bon et agile, mais son développement est allé à rebours depuis le Mondial 2018. Il est moins bon, et aussi en équipe de France. Comme latéral droit, il doit s'améliorer défensivement, devenir plus agressif et apprendre l'attitude juste dans le un-contre-un. À droite à Munich, il a Joshua Kimmich comme concurrent, et c'est l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Si Kimmich joue à droite, Pavard restera sur le banc."

Malgré tout, Pavard pourra certainement compter sur sa polyvalence pour trouver du temps de jeu, lui qui peut aussi bien évoluer à droite que dans l'axe. Lizarazu le voit toutefois encore moins en mesure de s'imposer à court terme en charnière, où évoluent déjà Niklas Süle et Jérôme Boateng notamment. Pour cela, "Pavard ne doit pas faire seulement un pas en avant, mais deux !"