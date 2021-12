Bayern : Lewandowski a choisi son nouveau club pour remporter le Ballon d'Or ?

Beau joueur après la cérémonie du Ballon d'Or 2021, Robert Lewandowski doit tout de même être déçu de ne pas avoir remporté la récompense et d'avoir été sacré meilleur joueur de l'année 2021. D'autant plus qu'il existe un monde où le meilleur buteur de Bundesliga sur une seule saison ne remportera jamais le Ballon d'Or au cours de sa carrière de joueur. Lui qui l'aurait très certainement remporté en 2020 si son élection n'avait pas été annulé en raison du Covid-19.

Ballon d'or 2020 : Lewandowski finalement récompensé ?

Certes, le patron de France Football n'a pas exclu de remettre ce fameux Ballon d'Or 2020 à Robert Lewandowski, mais ce dernier préfèrera probablement ne pas remettre son destin entre les mains de décideurs et tout faire pour gagner le prochain Ballon d'Or où le suivant. Et pour ce faire, l'attaquant polonais a besoin de réaliser de bonnes performances individuelles, jusque-là ce n'est pas trop compliqué pour lui, de remporter des titres avec son équipe, pareil c'est amplement dans les cordes du Bayern Munich, mais aussi d'avoir un poids médiatiquement.

Lewandowski au Real Madrid pour remporter le Ballon d'Or ?

Et c'est là où le bas blesse. Même si le Bayern Munich est une institution du football européen et que la Bundesliga est l'un des meilleurs championnats du monde, l'institution bavaroise et le championnat allemand souffrent de la comparaison avec le Real Madrid ou le FC Barcelone et la Liga par exemple, voir même avec la Premier League et des cadors comme Manchester City, United, Chelsea ou Liverpool. Ces équipes et ces championnats sont plus populaire dans le monde entier et sont regardés en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, bref partout dans le monde.

Un prix de consolation pour Lewandowski

Or, de nos jours, pour être élu Ballon d'Or, chaque voix compte y compris celle des journalistes de pays moins connus et plus petit du monde. Robert Lewandowski l'a bien compris et selon les dernières informations de AS, le Polonais souhaiterait quitter le Bayern Munich pour rejoindre un club à la dimension médiatique supérieure afin de se donner les moyens de remporter un Ballon d'Or dans les prochaines années.

Quid de Benzema et Haaland ?

L'article continue ci-dessous

Toujours selon la publication espagnole, le club en question n'est autre que le Real Madrid. L'intérêt et les rumeurs liant le club merengue à l'attaquant du Bayern Munich ne datent pas d'aujourd'hui. En effet, l'été dernier et celui d'avant des rumeurs de la sorte étaient déjà sorties dans la presse. Selon le média espagnol, il a même déjà donné l'ordre à son agent, Pini Zahavi, de prioriser toute offre des Merengues. De son côté, le Real Madrid est séduit par le joueur et son professionnalisme.

Bien évidemment, si l'opportunité de recruter Robert Lewandowski se présente, le Real Madrid n'y réfléchira pas à deux fois. Toutefois, des questions se posent et risquent de freiner ce scénario. La forme étincelante de Karim Benzema qui semble avoir encore de beaux jours devant lui mais aussi la volonté de recruter Erling Haaland, ainsi que Kylian Mbappé. Le Real Madrid ne pourra pas empiler les attaquants de pointe et devra faire un choix. Et entre Haaland, qui représente l'avenir, et Lewandowski, qui représente le présent immédiat, la Casa Blanca risque de parier sur le Norvégien pour briller sur le plus long terme. Autant dire que si les informations de AS se confirment, Robert Lewandowski va devoir jouer finement son coup pour atterrir dans la capitale espagnole.