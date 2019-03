Bayern - Kingsley Coman et David Alaba de retour de blessure avant d'affronter Liverpool

Le Bayern Munich a de bonnes chances de pouvoir compter sur ses deux joueurs pour le 8e de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool.

Le Bayern Munich a enregistré le retour à l'entraînement de deux joueurs importants de son effectif ce lundi, à deux jours du 8e de finale retour de Ligue des champions : Kingsley Coman et David Alaba. Les Bavarois recevront Liverpoll, mercredi pour un match décisif en vue d'une qualification en quart de finale, après le match nul de l'aller (0-0).

Le Français s'était blessé à la cuisse contre la Hertha Berlin, il y a deux semaines en Bundesliga (vctoire 1-0 du Bayern). Entré en jeu en seconde période, il avait dû céder sa place moins de dix minutes plus tard. Son entraîneur, Niko Kovac, se montrait alors inquiet à l'issue du match : "Il aura un traitement médical demain, nous verrons ce qu'il s'est passé. Mais j'espère que ce n'est pas grand-chose car il nous manquerait énormément. Vous (les journalistes, ndlr) avez vu qu'il a fait beaucoup pour nous ces dernières semaines. Et si vous faites autant pour une équipe, il peut vous arriver de vous blesser. J'espère qu'il ne l'est pas", avait déclaré le Croate.

L'ailier international français, ainsi que son polyvalent coéquipier autrichien pourraient ainsi être en mesure de tenir leur place contre Liverpool. Niko Kovac espèrera pouvoir compter sur son effectif au complet pour une fin de saison qui s'annonce halentante en Bavière. S'ils parviennent à se qualifier contre Liverpool, les sextuples champions d'Allemagne en titre disputeront les quarts de finale de la Ligue des champions, une compétition qu'ils n'ont plus remportée depuis 2013.

Ils sont également au coude à coude avec le Borussia Dortmund en Bundesliga dans la course au titre. Revenus à égalité de points la semaine passée, ils ont doublé leurs rivaux de la Ruhr ce week-end grâce à leur très large victoire contre Wolfsburg (6-0), tandis que les hommes de Lucien Favre ne s'imposaient "que" 3-1 contre Stuttgart. Dans la foulée de son match contre Liverpool, le Bayern accueillera Mayence, dimanche (18h), dans le cadre de la 26e de championnat. Enfin, les Bavarois brigueront également le titre en Coupe d'Allemagne, une compétition dans laquelle ils recevront le FC Heidenheim (2e division) pour le compte des quarts de finale, le mercredi 3 avril prochain (18h30).