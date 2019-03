Bayern - James Rodriguez : "Je n'ai aucun problème avec Zidane, il n'influencera pas mon futur"

Prêté par le Real Madrid jusqu'en juin prochain, l'international colombien du Bayern Munich a évoqué son avenir et un possible retour en Espagne.

Prêté pour deux saisons au lors du mercato estival 2017, James Rodriguez va bientôt devoir se décider pour avenir alors que son bail arrive à expiration en juin prochain avec le club bavarois. Auteur d'un triplé contre dimanche en (victoire 6-0), l'international colombien s'est exprimé sur son futur en zone mixte.

S'il ne donne pas d'indication claire sur ce qu'il va faire dans les mois à venir, l'ancien joueur de Porto et de se dit satisfait de sa situation en Bavière. "Je ne peux rien dire à ce sujet pour le moment, il reste encore quelques matches importants. Nous devons nous asseoir ensemble (avec les dirigeants), mais je me sens à l'aise et heureux."

Concernant un possible retour au , club où il est toujours sous contrat jusqu'en juin 2021, James Rodriguez que Zinédine Zidane ne représente pas un obstacle pour lui, alors que le technicien français le mettait souvent remplaçant dans les grands rendez-vous des Merengue. "Je n'ai jamais eu de problème avec lui, il n'influencera pas mon avenir."

À propos du cas de l'international colombien, Uli Hoeneß a aussi dit quelques mots dimanche suite au large succès de l'équipe de Niko Kovac. "Nous devons décider à la fin, que nous l'achetions ou non. L'entraîneur doit nous dire ce qu'il veut." Pour rappel, le Bayern Munich possède une option d'achat pour James Rodriguez. Celle-ci est estimée à 42 millions d'euros.