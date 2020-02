Bayern-Hoffenheim (4-3) - Les Bavarois filent en quarts

Au terme d'un match riche en buts, le Bayern Munich a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne, ce mercredi soir.

Repassé leader de ce week-end, le devait faire le boulot, ce mercredi soir, en Coupe d' . Opposés à à l'Allianz Arena, les Bavarois avaient l'occasion de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Autant dire que la victoire était obligatoire.

​Une histoire de CSC, avant l'accélération bavaroise

Néanmoins, force est de constater que le début de rencontre n'était guère à l'avantage des locaux, qui concédaient l'ouverture du score à Hoffenheim. Dès la 8ème minute de jeu, le défenseur central Jérôme Boateng marquait contre son camp et mettait les siens dans l'embarras. Pas pour l'instant, car quatre minutes plus tard, le Bayern revenait déjà au score. De nouveau, grâce à un but inscrit contre son camp. L'oeuvre de Hübner, cette fois. Drôle de scénario...

Revenu au score, le Champion d'Allemagne allait ensuite prendre l'avantage par l'intermédiaire de Thomas Müller. À la 20ème minute de jeu, le Champion du Monde 2014 doublait la mise et redonnait confiance à son équipe, qui triplait la mise grâce à l'inévitable Robert Lewandowski.



Le second acte allait être moins riche en buts et en spectacle, mais allait voir Robert Lewandowski signer un doublé en marquant son 35ème but de la saison... Déjà ! Hoffenheim avait beau réduire le score par deux fois, c'était trop tard pour empêcher le Bayern Munich de décrocher son précieux sésame pour les quarts.