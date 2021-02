Bayern, Flick : "Il faut toujours rester authentique"

L'entraîneur du Bayern Munich est ambitieux en Bundesliga et en C1 et a dévoilé son état d'esprit en tant que technicien au quotidien.

Le bilan d'Hansi Flick sur le banc du Bayern Munich est fabuleux. Promu au poste d'entraîneur principal en cours de saison, l'entraîneur allemand a remporté six trophées en 2020 et compte plus de trophées remportés que de défaites depuis son arrivée sur le banc du Bayern Munich. Désormais, Hansi Flick va devoir confirmer à moyen et à long terme. Dans une interview accordée à France Football, Hansi Flick a avoué qu'il était important selon lui de rester humble malgré les nombreux succès qu'il a d'ores et déjà connu au Bayern Munich afin de perdurer dans le temps.

"Même si je n'avais encore jamais entraîné un si grand club jusqu'à présent, je suis dans le milieu du foot depuis plusieurs décennies. J'ai accumulé beaucoup d'expérience dans les différents rôles que j'ai occupés (adjoint de Joachim Löw en équipe d'Allemagne entre 2006 et 2014, directeur sportif de la Fédération allemande). J'estime que c'est important d'offrir la lumière des projecteurs à d'autres composantes du club qui le méritent tout autant", a avancé Hansi Flick.

"Personnellement, je n'ai pas besoin d'être sous les projecteurs. J'ai un environnement familial et social solide, et, quelque part, je suis quelqu'un d'indépendant, sachant que j'ai déjà vécu beaucoup de choses dans ma vie. Ce vécu me donne une certaine sérénité dans ma vie quotidienne qui est essentielle dans mon rôle de coach. Il faut toujours faire en sorte d'être et de rester authentique. Cela demande du naturel et de la simplicité envers ses joueurs, beaucoup d'échanges avec eux pour leur faire sentir que chacun, que ce soit le capitaine ou le remplaçant, est important dans la quête de nos objectifs", a ajouté l'entraîneur du Bayern.

"Chaque saison, notre objectif numéro 1 est donc d'être champion d'Allemagne"

Hansi Flick a fait part de ses ambitions en Ligue des champions : "Au Bayern Munich, les attentes sont toujours très fortes. Défendre un titre, ça résonne pour moi comme quelque chose de négatif. Je suis plutôt quelqu'un qui veut gagner des titres, indépendamment du fait de savoir si nous l'avons déjà remporté une saison auparavant. Notre victoire en C7 la saison dernière, c'est du passé. Nous n'avons donc pas de titre à défendre et à proprement parler, nous repartons de zéro. Nous allons tout mettre en oeuvre pour aller au bout de cette prestigieuse compétition. La gagner à nouveau, c'est notre motivation".

L'entraîneur du Bayern Munich a réfuté une baisse de niveau de la Bundesliga : "Au contraire, à mes yeux, la Bundesliga est devenue encore plus forte ces derniers temps. Wolfsburg et l'Eintracht Francfort sont des équipes de qualité qui ont le vent en poupe, Leipzig et Leverkusen ont un gros potentiel, et il ne faut surtout pas oublier Dortmund et Mönchengladbach. À part Wolfsburg et Francfort, les autres sont toujours qualifiés dans les Coupes européennes, dont quatre en C1, ce qui prouve, là aussi, la valeur de notre championnat. J'ai l'intime conviction que la Bundesliga propose des matches très attractifs et un jeu spectaculaire sur la durée. Franchement, elle n'a rien à envier aux quatre autres grands championnats".

"La base, c'est le championnat. C'est lui qui permet de participer à la Ligue des champions. Chaque saison, notre objectif numéro 1 est donc d'être champion d'Allemagne pour retrouver la C1 et le premier chapeau lors du tirage au sort. Le championnat, c'est la compétition la plus honnête, car c'est la récompense de toute une saison. La logique est respectée, la chance joue un rôle minime. Devoir répondre aux attentes à trente-quatre reprises chaque saison est un vrai défi et une grande source de motivation pour mon groupe. Mes joueurs veulent être champions chaque saison et, au-delà, poursuivre cette incroyable série le plus longtemps possible pour marquer l'histoire", a conclu Hansi Flick.