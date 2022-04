Bayern : courtisé par Madrid et Liverpool, Gnabry pense à partir

La star du Bayern Munich, Serge Gnabry, envisage un départ cet été, lui qui suscite les intérêts du Real Madrid et de Liverpool, comme GOAL peut le confirmer. Gnabry a été un joueur clé du Bayern depuis qu'il a rejoint le club en provenance du Werder Brême en 2017, enregistrant 61 buts et 40 passes décisives en 163 matchs. Un bilan plus qu'honorable.

Deux choix s'offrent à lui : prolonger ou s'en aller

Le joueur de 26 ans a remporté 10 trophées à l'Allianz Arena, dont trois titres de Bundesliga et la Ligue des champions, mais les spéculations sur son avenir vont bon train alors qu'il approche de la dernière année de son contrat. À ce sujet, GOAL croit savoir que le Bayern a essayé de faire signer un nouveau contrat à Serge Gnabry, mais qu'il n'est pas encore près de conclure un accord de prolongation. L'international allemand veut s'assurer qu'il prend la bonne décision en ce qui concerne la suite de sa carrière, les objectifs sportifs et les réalisations personnelles étant aussi importants pour lui que le gain financier.

Julian Nagelsmann a exprimé son désir de conserver Gnabry lors d'une conférence de presse la semaine dernière, et le patron du Bayern a déclaré aux journalistes : "Il a tout ce dont un joueur a besoin et qu'un entraîneur aime. Au final, c'est une question de négociations entre le club et le joueur, mais je suis sûr que nous allons régler ça. J'aimerais le garder."

Madrid a pris contact avec Gnabry

Le Bayern est conscient qu'il devra faire de Gnabry l'un de ses joueurs les mieux payés afin de conserver ses services, mais se débarrasser de son salaire actuel de 8 millions d'euros par an pourrait en fait être dans son intérêt, alors qu'il cherche à équilibrer ses comptes au milieu de l'incertitude économique causée par la terrible pandémie de Covid-19.

GOAL a appris que Madrid a déjà contacté les représentants de Gnabry pour discuter de sa disponibilité, après avoir suivi de près sa progression au Bayern au cours des cinq dernières années. Il a été rapporté que l'ancien attaquant d'Arsenal pourrait être convaincu de se rendre au Santiago Bernabeu afin de retrouver son ancien coéquipier David Alaba. Gnabry reste un ami proche d'Alaba et rend régulièrement visite au défenseur en Espagne.

Liverpool et la Juventus également dans la course

Madrid n'est pas le seul club à s'intéresser à Gnabry, car GOAL peut confirmer que Liverpool et la Juventus suivent également de près sa situation à l'Allianz Arena. Liverpool a identifié Gnabry comme un remplaçant potentiel de Mohamed Salah, qui est lié à un transfert en raison de ses difficultés à négocier un nouveau contrat à Anfield, Jurgen Klopp étant un grand admirateur de l'attaquant du Bayern. La Juventus, quant à elle, a jeté son dévolu sur Gnabry alors qu'elle cherche des joueurs en passe d'être libres, et pourrait chercher à organiser un premier prêt dès l'ouverture de la fenêtre estivale. Concurrence.