Bayern Munich-Cologne 1-1 : ce match avancé ouvre vendredi soir la dixième journée de Bundesliga.
Sur le banc des champions d'Allemagne, Vincent Kompany fait son retour près d'un mois après le malaise dont il a été victime sur le terrain à l'entraînement, le 23 octobre dernier.
Déjà privé de Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry et Luis Diaz (tous à l'infirmerie), le technicien belge perd aussi Harry Kane sur blessure.
L'avant-centre anglais, lauréat du Ballon d'or, doit quitter le terrain en raison d'un problème à la cheville et est remplacé à la 20e minute par Tom Bischof. À la 37e, ce dernier sert Nathaniel Brown, qui égalise à 1-1, le score à la pause. Il répond ainsi à l'ouverture du score de Cologne, inscrite par l'Anglais Mikey Moore sur une passe décisive de Said El Mala à la 12e minute.
La seconde période débute avec l'entrée de Tim Binder à la place du Français Michael Olise, lui aussi sorti sur blessure après avoir nettement boité en fin de première période. Lennart Karl est alors repositionné en faux numéro 9.
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Les absences sont également nombreuses à Cologne : Hubers, Mensah, Rondic, Skhiri et van den Berg, ainsi que l'attaquant néerlandais Thijs Dallinga, arrivé de Bologne lors du dernier mercato estival sous la forme d'un prêt avec option d'achat fixée à 11 millions d'euros et victime d'une blessure au ligament croisé du genou.
À la 70e minute, Kompany procède à un double changement en faisant entrer Musiala et Kim Min-Jae (ancien joueur de Naples), respectivement à la place de Laimer et d'un Upamecano très nerveux, averti une dizaine de minutes plus tôt. De l'autre côté, Reigan Heskey, fils d'un ancien joueur, entre également en jeu en fin de match, mais le score ne bouge plus.
Le Bayern Munich compte désormais 22 points, soit un de plus que le Borussia Dortmund, qui aura l'occasion de prendre la tête samedi après-midi sur le terrain du Borussia Mönchengladbach, dernier du classement.
Lors de la prochaine journée de Bundesliga, le Bayern jouera à Hambourg samedi 28 novembre, mais doit d'abord se déplacer en France, mercredi 25 novembre, pour affronter Lille en Ligue des champions, une équipe entraînée par l'Italien Davide Ancelotti, fils de Carlo, sélectionneur du Brésil.
L'optimisme règne quant à un retour rapide d'Olise, qui souffre d'une contusion au pied. En revanche, l'absence de Kane sera plus longue, comme l'ont confirmé après le match le dirigeant Eberl et l'entraîneur Kompany : « Harry sera absent pendant quelques mois. » Kane souffre en effet d'une lésion de la syndesmose de la cheville gauche, une blessure qui nécessite généralement au moins 3 mois d'arrêt.
Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a aussi le cas Musiala, atteint d'un trouble neurologique fonctionnel. Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil d'administration du Bayern Munich, a déclaré à Sky Sport Allemagne : « Sommes-nous inquiets pour lui ? Il a un problème de santé. Malheureusement, nous savons qu'il lui sera difficile de retrouver le niveau qu'il avait montré par le passé. Nous espérons tous le revoir bien jouer, sinon nous devrons réfléchir à sa situation. Il a un contrat très important et, en tant que club, nous devons envisager comment gérer cette situation, y compris sur le plan financier. Nous devons en parler avec son agence, puis prendre une décision. Pourrait-il être transféré ? Pour l'instant, je ne pense pas qu'un autre club puisse l'acheter dans cet état. »
LA FEUILLE DE MATCH
BAYERN-COLOGNE 1-1
BUTEURS : 12e Moore (C), 37e Brown (B).
BAYERN (4-2-3-1) : Urbig ; Laimer (70e Musiala), Upamecano (70e Kim Min-Jae), Tah, Stanisic ; Kimmich, Pavlovic (87e Codjo-Evora) ; Olise (46e Binder), Karl, Brown ; Kane (20e Bischof). (Remplaçants : Ulreich, Boey, Ito, Sapoko Ndiaye). Entr. Kompany.
COLOGNE (3-5-1-1) : Schwabe ; Schmied, Simpson-Pusey, Lochoshvili ; Sebulonsen (86e Castro-Montes), Krauss, Okon-Engstler (77e Johannesson), Moore (91e Bulter), Borna Sosa ; Maina (77e Thielmann) ; S. El Mala (86e Heskey). (Remplaçants : Zieler, Ache, M. El Mala, Waldschmidt). Entr. Wagner.
ARBITRE : Braun.
AVERTISSEMENTS : Okon-Engstler (C), Upamecano (B), S. El Mala (C).
LE PROGRAMME :
SAMEDI
15 h 30
Elversberg-Fribourg
Eintracht Francfort-Hoffenheim
Bayer Leverkusen-Paderborn
Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund
Union Berlin-RB Leipzig
18 h 30 Schalke-Stuttgart
DIMANCHE
15 h 30 Augsbourg-Mayence
17 h 30 Werder Brême-Hambourg
LE CLASSEMENT :
Bayern Munich 22 points
Borussia Dortmund 21
Fribourg 19
RB Leipzig 18
Bayer Leverkusen 16
Werder Brême 15
Elversberg 13
Stuttgart 12
Hoffenheim 12
Eintracht Francfort 12
Hambourg 12
Mayence 10
Paderborn 10
Cologne 10
Augsbourg 9
Union Berlin 7
Schalke 6
Borussia Mönchengladbach 4.
Le Bayern Munich et Cologne ont disputé un match de plus.