Bayern - Benjamin Pavard ne s'attendait pas à s'imposer si vite

Arrivé l'été dernier au Bayern Munich, Benjamin Pavard ne s'attendait pas à prendre aussi vite ses marques au sein du Champion d'Allemagne.

"Je suis aussi venu au Bayern pour rester intéressant pour l'équipe nationale. Pour moi, c'est le meilleur club du monde, avec les meilleurs joueurs. Le Bayern va bientôt de nouveau gagner la , j'en suis sûr", avait déclaré Benjamin Pavard au début du mois d'avril. Confiné à son domicile à Munich, le Champion du Monde était revenu brièvement sur son acclimatation au sein du Champion d' , lui qui s'y est imposé particulièrement rapidement.

"Flick, c'est un entraîneur très proche de ses joueurs"

Performer aussi rapidement au sein d'un club historique tel que le Bayern, l'ancien joueur du LOSC et de ne s'y attendait pas. "Je ne m'y attendais pas au début, je dois l'admettre. Mais je suis un compétiteur et je n'aime pas m'asseoir sur le banc, donc je fais toujours de mon mieux à l'entraînement pour finir sur la pelouse et remporter des titres avec le Bayern", a expliqué Benjamin Pavard, ce mardi, pour le média allemand Sport 1, qui explique cela par sa polyvalence.

"Je pense que c'est très important et utile pour un entraîneur que je puisse jouer dans les quatre positions en défense. (...) Nous avons une très bonne relation. Flick, c'est un entraîneur très proche de ses joueurs, qu'il s'agisse des onze titulaires ou des remplaçants. Nous nous entendons bien et s'il a quelque chose à me dire, il me le dira toujours en face", a ensuite ajouté celui qui s'était distingué par son but sublime face à l' (4-3), en huitième de finale du Mondial 2018.