Bayern-Barça : Thomas Müller envoie un message à Robert Lewandowski

L'international allemand a hâte de retrouver son ancien coéquipier d'attaque en Ligue des champions cette saison.

Le destin fait souvent bien les choses et parfois il se montre taquin. Cet été, Robert Lewandowski, en fin de contrat en 2023, a tout fait pour quitter le Bayern Munich. Le Polonais voulait vivre un nouveau challenge dans sa carrière et a tout fait pour rejoindre le FC Barcelone. Malgré un long bras de fer houleux, Robert Lewandowski a obtenu gain de cause.

"Lewan-goal-ski, à bientôt à Munich"

L'attaquant polonais a rejoint le FC Barcelone de Xavi avec pour ambition d'aider le club catalan à remonter la pente et à redevenir ambitieux en championnat et sur la scène européenne. Eliminé en phase de poule de C1 l'an dernier par le Bayern et Benfica, le Barça veut faire beaucoup mieux cette année. Et le club catalan sait qu'il devra repasser par Munich lors de la phase de poules de la Ligue des champions cette saison.

En effet, le tirage au sort a offert au Bayern et au Barça des retrouvailles très attendues puisque les deux équipes se sont retrouvées dans le groupe C en compagnie de l'Inter Milan et du Viktoria Plzen. Outre le fait que le Barça aura l'occasion de prendre sa revanche sur le Bayern, qui l'a souvent battu ces dernières années en C1, Lewandowski fera son retour à l'Allianz Arena après son départ par la petite porte cet été.

Un Barça revanchard

Müller s'est rendu sur Instagram après le tirage au sort pour envoyer un message personnel à son ancien coéquipier, déclarant : "Quel beau tirage au sort pour tous les fans de football ! M. Lewan-goal-ski, à bientôt à Munich. Allons-y, faisons vibrer la saison de la Ligue des champions". Lewan-goal-ski est le surnom que Muller donnait à Lewandowski lorsqu'ils étaient coéquipiers.

Robert Lewandowski affrontera le Bayern pour la première fois depuis son transfert de l'Allianz Arena au Camp Nou cet été. Il a aidé l'équipe allemande à enregistrer deux victoires 3-0 sur le Barça en 2022-23, mais on s'attend à ce que le géant espagnol soit bien plus performant cette année avec les nombreux renforts enregistrés cet été.

Robert Lewandowski et le Barça tenteront de continuer leur beau parcours en Liga en décrochant une nouvelle victoire face au Real Valladolid dimanche, tandis que le Bayern Munich, qui a jusqu'à présent écraser ses adversaires en Bundesliga, jouera à nouveau en championnat ce week-end contre l'Union Berlin.