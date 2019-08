Bayern - amende pour Renato Sanches, absent de l'entraînement

Le Portugais s'est vu infliger une amende de 10 000 € par le Bayern, officiellement pour avoir zappé l'entraînement. Son avenir s'inscrit ailleurs...

L'avenir de Renato Sanches au s'assombrit encore un peu plus !

Alors que les Bavarois ont accueilli ces derniers jours Philippe Coutinho et Michael Cuisance pour renforcer leur entrejeu, le mileu de terrain portugais sait que son temps de jeu sera réduit cette saison chez les champions d' .

Et il a fait savoir son désarroi aux journalistes à l'issue de Bayern- (2-2, 1ère journée de ), vendredi dernier.

"Cinq minutes de jeu, ce n'est pas suffisant pour moi. Bien sûr que je suis déçu. C'est la deuxième fois que le club ne me laisse pas partir", avait déclaré l'international portugais, révélant ainsi qu'il avait tenté d'obtenir un départ cet été à deux reprises, pour l'instant sans succès.

Sanches dispose d'un bon de sortie

Mardi, après la présentation de Coutinho et Cuisance, le président exécutif du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a expliqué que deux joueurs de l'effectif disposent d'un bon de sortie : Jérôme Boateng et Renato Sanches, dont la situation serait suivie attentivement par le LOSC.

Ce jeudi, c'est l'entraîneur Niko Kovac qui a annoncé en conférence de presse avoir infligé une amende de 10 000 euros à l'international portugais. Pas pour ses propos d'après-match en direct à la télévision, non. Mais pour avoir volontairement zappé le décrassage organisé sur la pelouse de l'Allianz Arena après la rencontre face au Hertha.

Sanches, qui a fêté ses 22 ans ce dimanche, est en difficulté en Bavière depuis son arrivée à l'été 2016 en provenance du , dans la foulée d'un Euro réussi avec le .

Prêté lors de la saison 2017-2018 à Swansea, il n'a pas non plus convaincu en , titularisé à seulement six reprises pour un total de 24 apparitions. La saison dernière, il n'est apparu qu'à 24 reprises avec le Bayern (toutes compétitions confondues), pour deux buts et trois passes décisives.

Recruté 35 millions d'euros à l'été 2016, il n'en vaudrait plus que la moitié aujourd'hui, selon l'évaluation du site spécialisé Transfermarkt. Son contrat à Munich court jusqu'en juin 2021.

Pas sûr que Sanches ait envie d'aller jusqu'au bout de son bail...

