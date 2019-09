Bayern 4-0 Cologne - Un succès encore et toujours signé Robert Lewandowski

Le Bayern Munich s'est imposé ce samedi face au FC Cologne, en marge de la 5ème journée de Bundesliga (4-0). L'attaquant Lewandowski, lui, a brillé.

C'est devenu une habitude ces dernières années, et cette saison 2019-2020 ne déroge pas à la règle, le est bien souvent intraitable à domicile. Ce samedi, les Bavarois se sont de nouveau imposés devant leurs supporters, portés une fois de plus par leur buteur vedette en la personne de Robert Lewandowski, auteur d'un début d'exercice canon. Après avoir été tenu en échec face à Leipzig lors de la dernière journée (1-1), le Champion d' reprend donc sa marche en avant.

Pressé, Robert Lewandowski n'en fini plus de marquer

Avec les présences de trois français au coup d'envoi de la rencontre, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso et Lucas Hernandez ayant été titularisés par Niko Kovac, au contraire de leur compatriote Kingsley Coman, buteur cette semaine en Ligue des Champions (3-0), le Bayern débutait la rencontre sur un gros rythme face à une équipe aux portes de la zone de relégation. Dès la 3ème minute de jeu, Robert Lewandowski ne se faisait pas attendre pour ouvrir le score et rendre la rencontre plus facile à ses partenaires, lui qui inscrivait son 8ème but de la saison en championnat sur un tir contré par un défenseur adverse.

L'article continue ci-dessous

Malgré un léger réveil des visiteurs en fin de première période, le Polonais passait même proche du doublé juste avant la pause, mais échouait dans sa tentative de lobe dans le temps additionnel. Ainsi, c'est donc au retour des vestiaires que l'addition allait se corser pour Cologne. Et qui d'autre que Robert Lewandowski pour s'en charger ? Alors qu'il n'avait eu besoin que de 3 petites minutes pour marquer en début de match, ce dernier doublait la mise après 3 minutes, encore, en seconde période. D'un coup de tête aux six mètres, il permettait aux siens de prendre leurs distances sur leur adversaire du jour, signant (déjà) son neuvième but de la saison en championnat.

À la 62ème minute de jeu, c'était au tour de Philippe Coutinho, recrue phare de l'été, d'y aller de sa réalisation, le joueur prêté par le transformant sans broncher un pénalty qu'il avait lui même provoqué. Mené 3-0 en infériorité numérique, Cologne pouvait craindre le pire... Dix minutes après le but de Coutinho, Ivan Perisic débloquait à son tour son compteur but sous ses nouvelles couleurs, faisant trembler les filets adverses d'un tir croisé. Grâce à ce large succès, le Bayern Munich reprend la tête du championnat d'Allemagne, le Champion en titre comptant désormais 11 points au compteur. En attendant la rencontre du ...