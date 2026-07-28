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Bayer Leverkusen, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches du B04 en direct à la TV et en streaming ?

Bayer Leverkusen
Bundesliga
Ligue des Champions
DFB-Pokal

Cette saison, le Bayer Leverkusen est engagé dans trois compétitions. SPOX vous indique où vous pouvez suivre en direct les matches de Bundesliga, de Ligue des champions et de Coupe d’Allemagne.

Le Bayer Leverkusen est engagé cette saison sur la scène nationale et internationale. Pour pouvoir suivre en direct les matches du Bayer dans toutes les compétitions, il vous faut toutefois plusieurs abonnements auprès de différents diffuseurs.

Découvrez ici quelles chaînes diffusent les rencontres du Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse / retransmet les matches du B04 en direct à la TV et en livestream ?

Voir Bayer Leverkusen en Bundesliga, en Ligue des champions et en Coupe d’Allemagne en direct à la TV et en livestream

En Bundesliga cette saison, Sky et DAZN se partagent la diffusion des matches. Les rencontres du vendredi ainsi que tous les matches individuels du samedi sont diffusés en exclusivité sur Sky

Vous trouverez la diffusion en livestream de la chaîne payante sur WOW et dans l’application SkyGo.

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DAZN diffuse également la Bundesliga cette saison en multiplex. Le samedi ainsi que lors des semaines anglaises, vous pouvez suivre les matches en parallèle dans le multiplex Bundesliga sur DAZN . En outre, la chaîne payante retransmet les rencontres du dimanche en direct et en exclusivité à la TV et en livestream. DAZN diffuse la Bundesliga en livestream sur son site web ou dans l’application DAZN.

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La Bundesliga est aussi visible en clair cette saison. Sat.1 diffuse certaines rencontres à des dates choisies, par exemple lors du coup d’envoi des matches aller et retour ou pour le dernier match du vendredi avant la trêve hivernale. Après la reprise par Sky , RTL propose également quelques retransmissions de Bundesliga en clair.

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En Ligue Europa, vous pouvez suivre les matches du Bayer Leverkusen en direct sur RTL . Certaines rencontres sélectionnées sont diffusées en intégralité en clair sur RTL ou Nitro.

La majorité des matches est en revanche diffusée en livestream sur RTL+. Bien que RTL soit une chaîne en clair, RTL+ est une plateforme payante.

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Tous les matches de la Coupe d’Allemagne sont diffusés cette saison en direct et dans leur intégralité sur Sky en pay-TV et en livestream. En outre, des rencontres sélectionnées de chaque tour de coupe sont diffusées en clair.

Pour la diffusion gratuite de la Coupe d’Allemagne à la télévision, ce sont ARD et ZDF qui en ont la charge.

Bayer Leverkusen, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse / retransmet les matches du B04 en direct à la TV et en livestream ? Live ticker sur SPOX

SPOX suit pour vous certains matches du Bayer Leverkusen en live ticker. Vous trouverez les live tickers des rencontres du B04 sur notre page d’accueil. C’est par ici.

Bayer Leverkusen, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse / retransmet les matches du B04 en direct à la TV et en livestream ? La fiche d’identité du club

Fondation01 juillet 1904 
Titres de champion1
Victoires en coupe2
Titres en Ligue Europa1
Joueur le plus capéRüdiger Vollborn (477 matches)
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