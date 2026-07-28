Le Bayer Leverkusen est engagé cette saison sur la scène nationale et internationale. Pour pouvoir suivre en direct les matches du Bayer dans toutes les compétitions, vous avez toutefois besoin de plusieurs abonnements auprès de différents diffuseurs.

Découvrez ici quelles chaînes diffusent les rencontres du Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches du B04 en direct à la TV et en livestream ?

Voir Bayer Leverkusen en Bundesliga, en Ligue des champions et en Coupe d’Allemagne en direct à la TV et en livestream

En Bundesliga cette saison, Sky et DAZN se partagent la diffusion des matches. Les rencontres du vendredi ainsi que tous les matches individuels du samedi sont diffusés en exclusivité sur Sky.

Vous trouverez la diffusion en livestream de la chaîne payante sur WOW et dans l’application SkyGo.

DAZN diffuse la Bundesliga cette saison notamment en multiplex. Le samedi ainsi que lors des semaines anglaises, vous pouvez voir les matches en parallèle dans le multiplex Bundesliga sur DAZN . En outre, la chaîne payante diffuse les rencontres du dimanche en direct et en exclusivité à la TV et en livestream. DAZN propose la Bundesliga en livestream sur son site web ou dans l’application DAZN.

La Bundesliga est également visible en clair cette saison. Sat.1 diffuse des matches à certaines dates choisies, par exemple lors de l’ouverture de la phase aller et de la phase retour ou lors du dernier match du vendredi avant la trêve hivernale. Après la reprise par Sky, RTL propose également quelques diffusions de Bundesliga en clair.

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En Ligue Europa, vous pouvez suivre les matches du Bayer Leverkusen en direct sur RTL . Certaines rencontres sélectionnées sont diffusées en intégralité en clair sur RTL ou Nitro.

La majorité des rencontres est toutefois diffusée en livestream sur RTL+. Bien que RTL soit une chaîne en clair, RTL+ est une plateforme payante.

Tous les matches de Coupe d’Allemagne sont diffusés cette saison en direct et dans leur intégralité par Sky à la télévision payante et en livestream. En outre, des rencontres sélectionnées sont diffusées en clair à chaque tour de coupe.

Pour la diffusion gratuite de la Coupe d’Allemagne à la télévision, ce sont l’ARD et la ZDF qui en ont la charge.

Bayer Leverkusen, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches du B04 en direct à la TV et en livestream ? Live ticker sur SPOX

SPOX suit pour vous certains matches du Bayer Leverkusen en live ticker. Vous trouverez les live tickers des rencontres du B04 sur notre page d’accueil. Par ici

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Bayer Leverkusen, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches du B04 en direct à la TV et en livestream ? Le club en bref