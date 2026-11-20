Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous et trouvez le flux. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Bayer Leverkusen - Paderborn : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 10 21 nov. 2026 - 09:30 BayArena

Le Bayer Leverkusen reçoit le SC Paderborn à la BayArena de Leverkusen pour un duel de Bundesliga. Après des résultats en dents de scie, la Werkself cherche à regagner du terrain au classement.

Leverkusen traverse une période agitée. Trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels, dont un revers 0-3 contre Hoffenheim et une défaite 2-4 face au VfB Stuttgart, ont refroidi les attentes. Le club reste toutefois sur une victoire 2-1 sur le terrain du 1. FC Cologne, signe d’une certaine stabilité retrouvée.

Paderborn arrive avec un bilan contrasté. L’équipe de Westphalie orientale a récemment fait match nul 2-2 contre l’Eintracht Francfort, après un 0-0 face à Gladbach. Sa victoire 1-0 contre le Hambourg SV montre que les hommes de Ralf Kettemann peuvent prendre des points, même si la régularité leur fait défaut.

En coulisses, les tractations autour du transfert de Wael Mohya, le talent de Gladbach âgé de 17 ans, font parler du côté de la Werkself. Leverkusen aurait manifesté un intérêt sérieux, mais, pour l’heure, la priorité est à la Bundesliga.

Voici toutes les informations sur la diffusion, les compositions et l’avant-match.

Les sujets de la semaine : quoi de neuf au Bayer Leverkusen et à Paderborn ?

Le Bayer Leverkusen aborde cette rencontre après deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. La Werkself s’est imposée 2-1 sur le terrain du 1. FC Cologne lors de son dernier match, mais avait auparavant perdu 0-1 contre Marseille en Ligue Europa. Sur ces cinq rencontres, Leverkusen a marqué onze buts et en a encaissé dix, un bilan qui témoigne de ses fluctuations défensives.

Sur ses cinq derniers matches officiels, Paderborn a obtenu une victoire, deux nuls et une défaite, sans compter le match contre Brunswick (victoire 4-1 en amical). En Bundesliga, le club a récemment fait match nul 2-2 contre l’Eintracht Francfort, après un 0-0 face à Gladbach. La victoire 1-0 contre le Hambourg SV est son seul succès en championnat sur cette période.

Bayer Leverkusen - Paderborn : compositions

Bayer Leverkusen - Paderborn : forme des équipes

Bayer Leverkusen - Paderborn : bilan des confrontations directes

Bayer Leverkusen - Paderborn : les classements