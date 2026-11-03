Bayer Leverkusen - Marseille : détails du match

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 BayArena

Le Bayer Leverkusen accueille des Phocéens aux abois

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Le Bayer Leverkusen reçoit Marseille à la BayArena, à Leverkusen, en Ligue Europa de l’UEFA. Après des résultats contrastés sur la scène nationale et européenne, l’équipe de Carles Martinez cherchera à s’affirmer dans son groupe.

Leverkusen aborde cette rencontre sous pression. Deux défaites consécutives en Bundesliga face à Hoffenheim et au VfB Stuttgart ont contrarié ce qui semblait être un début de saison prometteur. Carles Martinez devra obtenir une réaction sur la scène européenne.

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Marseille, entraîné par Bruno Genesio, se rend en Allemagne dans une meilleure dynamique. Trois victoires lors de ses cinq derniers matches, en Ligue 1 et en Ligue Europa, laissent penser que l’équipe trouve son rythme au bon moment.

Le classement de la Ligue Europa renforce l’enjeu de cette rencontre. Leverkusen occupe la deuxième place de la compétition, tandis que Marseille est 34e. Le club français a donc beaucoup à prouver s’il veut rester en lice pour les tours à élimination directe.

Les deux équipes connaissent l’enjeu. Une victoire permettrait à Leverkusen de conforter sa place dans le haut du classement. Pour Marseille, obtenir un résultat en Allemagne représenterait une étape importante pour redresser sa campagne européenne.

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