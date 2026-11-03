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Bayer Leverkusen-Marseille : présentation du match de Ligue Europa de l’UEFA, Leverkusen accueille des Phocéens aux abois

Bayer Leverkusen vs Marseille
Ligue Europa
Bayer Leverkusen
Marseille

Invaincu défensivement en Europe mais ébranlé par une défaite 4-2 face à Stuttgart en Bundesliga, au terme d’un match chaotique, le Bayer Leverkusen accueille des Phocéens revigorés. Ces derniers arrivent en Allemagne après une victoire 2-0 contre Toulouse en Ligue 1, obtenue avec efficacité, et veulent lancer leur campagne européenne.

Bayer Leverkusen - Marseille : détails du match

crest
Ligue Europa - Journée 4
BayArena

Le Bayer Leverkusen accueille des Phocéens aux abois

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-STUTTGARTGetty Images

Le Bayer Leverkusen reçoit Marseille à la BayArena, à Leverkusen, en Ligue Europa de l’UEFA. Après des résultats contrastés sur la scène nationale et européenne, l’équipe de Carles Martinez cherchera à s’affirmer dans son groupe.

Leverkusen aborde cette rencontre sous pression. Deux défaites consécutives en Bundesliga face à Hoffenheim et au VfB Stuttgart ont contrarié ce qui semblait être un début de saison prometteur. Carles Martinez devra obtenir une réaction sur la scène européenne.

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREGetty Images

Marseille, entraîné par Bruno Genesio, se rend en Allemagne dans une meilleure dynamique. Trois victoires lors de ses cinq derniers matches, en Ligue 1 et en Ligue Europa, laissent penser que l’équipe trouve son rythme au bon moment.

Le classement de la Ligue Europa renforce l’enjeu de cette rencontre. Leverkusen occupe la deuxième place de la compétition, tandis que Marseille est 34e. Le club français a donc beaucoup à prouver s’il veut rester en lice pour les tours à élimination directe.

Les deux équipes connaissent l’enjeu. Une victoire permettrait à Leverkusen de conforter sa place dans le haut du classement. Pour Marseille, obtenir un résultat en Allemagne représenterait une étape importante pour redresser sa campagne européenne.

Actualités des équipes et effectifs

Bayer Leverkusen vs Marseille Équipes probables

Entraineur

  • C. Martinez

Forme

B04

B04 - Forme

SCF
V2-1
OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
VFB
D2-4
But marqué (encaissé)
11/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
OM

OM - Forme

OLY
D0-1
SCO
V2-5
SGR
D1-0
LEH
V4-3
TFC
V2-0
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Historique des confrontations

Face à face

Bayer LeverkusenNulMarseille
1
0
1
Jeux d'amitié des clubs
Marseille badge
Marseille
OM
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Marseille badge
Marseille
OM
4
FDM
3Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/2
Les deux équipes ont marqué2/2

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
3
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
4
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
5
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
330041+39
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
D
V
V
12
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
13
RennesRennesREN
312043+15
N
V
N
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
N
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
N
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
N
D
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
20
NEC NimégueNEC NimégueNEC
311158-34
V
N
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
N
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
Milan ACMilan ACMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
N
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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