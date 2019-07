Bayer Leverkusen - Les premières impressions de Moussa Diaby

Transféré par le Paris Saint-Germain vers le Bayer Leverkusen en juin dernier, le jeune Moussa Diaby s'est exprimé dans les colonnes de Kicker.

Figurant parmi les chouchous du Parc des Princes la saison dernière, le jeune Moussa Diaby, formé au , a été transféré au au mois de juin dernier. Âgé de 20 ans, celui qui avait tout de même participé à 26 rencontres toutes compétitions confondues avec le Champion de la saison dernière, découvre donc un nouveau club pour la première fois de sa jeune carrière.

Désormais chez les pensionnaires de , Moussa Diaby espère s'imposer comme un titulaire en . Dans un entretien accordé à Kicker, le natif de la capitale française s'est confié sur son choix de rejoindre le Bayer, mais aussi sur l'expérience acquise au PSG aux côtés de très grands joueurs.

​"La façon dont les gens jouent ici me convient"

"C’était formidable pour nous, jeunes joueurs, de jouer avec Neymar ou Mbappé et d’obtenir des conseils auprès d’eux. Je suis venu en Allemagne pour franchir une nouvelle étape et Thomas Tuchel m’a encouragé dans cette décision. Je suis maintenant dans le bon âge pour évoluer et je veux jouer autant que possible", a d'abord confié l’international français des moins de 20 ans avant d'évoquer le jeu plus adapté à ses qualités de sa nouvelle équipe.

"Je veux gagner autant de matches que possible, y compris en . Contre Paris, la plupart des clubs ont joué de manière très défensive et ils empêchent les joueurs de jouer alors qu’en Allemagne, toutes les équipes veulent gagner. La façon dont les gens jouent ici me convient", a ensuite analysé Moussa Diaby. Ces dernières années, les exemples de Français réussissant en Allemagne sont en effet assez nombreux.