Baup, Dugarry, Giresse, Laslandes, Lizarazu : les réactions des anciens Bordelais après la rétrogradation des Girondins en National 1

Colère, tristesse, désarroi : de nombreux anciens joueurs et entraîneurs de Bordeaux ont réagi à la rétrogradation des Girondins en N1.

Après la confirmation de la rétrogradation administrative des Girondins de Bordeaux en National 1 par la Commission d'appel de la DNCG de la FFF, le mardi 6 juillet, de nombreux anciens joueurs et entraîneurs se sont exprimés dans différents médias pour réagir à cette triste nouvelle.

Elie Baup, ancien entraîneur des Girondins dans Sud-Ouest

C'est dur à encaisser. Je pense à tous les salariés qui travaillent dans ce club, aux gens du centre de formation, à tout un club ! Par rapport à ce que représentent les Girondins dans l'histoire du football français, c'est un truc incompréhensible : ça fait très mal. Les Girondins sont pour moi un des fleurons du football français. […] Depuis la vente de M6, depuis le départ de Jean-Louis Triaud, on n'a jamais compris quel était le projet sportif. On voit où ça mène. Il y a une part d'écœurement.

Christophe Dugarry, ancien attaquant des Girondins dans Sud-Ouest

C'est terrible. Cela me laisse sans voix. Cela fait mal au cœur. Cela veut dire que même si l'on s'était maintenu en Ligue 1, on aurait été rétrogradé en Ligue 2. Cela n'aurait rien changé. J'en veux à tellement de monde. Je ne sais même pas s'il faut en vouloir à Gérard Lopez. J'en veux surtout à Alain Juppé. Dès le départ, on savait que les dés étaient pipés. Un fonds d'investissement qui rachète en empruntant à un autre fonds d'investissement avec une société extérieure (GACP, n.d.l.r.) qui gérait le club. Dès le début, ça puait. M6 et Nicolas de Tavernost voulaient quitter le club et Alain Juppé n'a pas mis son veto à cette vente. Cela aurait dû être verrouillé différemment. Le premier scandale, il est là et cela me met encore hors de moi. En fait, c'était cuit dès le moment où M6 a vendu aux clowns de GACP. J'ai arrêté l'école en 4e mais dès le début, on a compris que le montage était bancal. On va repartir de National. C'est arrivé à d'autres. Ce n'est pas impossible de remonter.

Alain Giresse, ancien milieu de terrain des Girondins dans Sud-Ouest

Je suis comme un zombie. Où on va aller maintenant ? Quelle tristesse. Je n'aurais jamais imaginé que le club puisse en arriver là. Mais je me demandais aussi comment ça allait passer devant la commission d'appel puisque ça n'était pas passé il y a quinze jours. En même temps, il y a une forme de logique quand on voit comment ce club était géré ces dernières années. L'addition est là. Dans tous les secteurs, cela a failli. Au niveau des finances évidemment, sportivement cette saison. C'est bizarre. J'ai du mal à réaliser. Pour moi, ce club était tellement ancré au niveau régional. Il rejaillissait au niveau national et nous avions la fierté de représenter notre ville. On respectait les Girondins de Bordeaux. On avait une couleur un peu particulière, un peu rare. On était le club de la région. Tout le monde adhérait. Tout ça s'est délabré. Il n'y a rien, plus rien. C'est le néant complet. J'ai une pensée pour tous les employés du club.

L'article continue ci-dessous

Lilian Laslandes, ancien attaquant des Girondins dans L'After Foot sur RMC

L'identité des Girondins a complètement disparu. Le problème, c'est comment les personnes gèrent ce club. La facilité pour M. Lopez (le président, n.d.l.r.), c'est d'aller au bout de sa bêtise, de se mettre en liquidation judiciaire et terminé. Il ne devra rien à personne. À part les supporters, il n'y a plus d'amour pour le maillot, pour l'écusson. [...] Avant d'acheter, il faut savoir ce qu'on achète, ce qu'est le club, l'historique, la ville. […] Il vaut peut-être mieux aller en National et avoir des investisseurs de la région puis, comme Strasbourg, repartir avec des vraies valeurs d'ici.

Bixente Lizarazu, ancien défenseur des Girondins sur France:Info

C'est un désastre depuis la vente de M6, avec d'abord la gestion américaine de GACP avec ces fameux fonds de pension et puis ensuite la gestion de Gérard Lopez. Ces gens-là, on se demande comment ils ont racheté le club, en tout cas ils étaient assez malins pour le racheter mais pas pour le gérer.