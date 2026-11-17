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La lourde défaite de l'Algérie face au Togo (3-0) a relancé les interrogations sur l'avenir d'Ibrahim Hamdani à la tête de la sélection algérienne. Les critiques à son encontre se sont intensifiées et l'hypothèse de son départ est désormais évoquée avec plus d'insistance.

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L'Algérie conserve la tête du groupe 9 avec 7 points, soit une longueur d'avance sur le Togo, deuxième avec 6 points. Chaque sélection doit encore disputer deux matchs dans ces éliminatoires.

Lors de la conférence de presse d'après-match de cette rencontre disputée ce mardi à Lomé, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, Hamdani a été interrogé sur une éventuelle démission, dans un climat de colère suscité par le résultat et par la prestation de la sélection algérienne.

Selon le journal algérien Gazette du Fennec, le sélectionneur n'a annoncé aucune décision concernant son avenir, estimant qu'il était encore prématuré d'aborder ce dossier, tout en reconnaissant que la défaite et la manière dont elle est survenue ne jouaient pas en sa faveur : « Je pense qu'il est encore prématuré de parler de ce genre de choses, même si je sais que la défaite et le scénario du match n'aident pas. »

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Hamdani a en revanche insisté sur la nécessité de procéder, dans les prochains temps, à une remise en question complète et d'identifier les raisons de cette prestation décevante face au Togo, estimant que regarder les erreurs en face et les corriger constitue la priorité des semaines et des mois à venir.

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« Nous avons passé une mauvaise soirée et nous savons que nous n'avons pas été à la hauteur. L'objectif des prochaines semaines et des prochains mois est avant tout de nous remettre en question et de faire notre autocritique », a déclaré le technicien algérien.

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Hamdani ne s'est pas contenté d'appeler à une remise en question collective : il s'est placé en première ligne, en tant que sélectionneur et premier responsable des choix techniques et de la composition de l'équipe, assurant qu'il ne se dérobera pas face aux conséquences de la défaite contre le Togo.

« Je dois d'abord commencer par moi-même, en tant que sélectionneur, car cette défaite relève avant tout de ma responsabilité. Je suis le responsable de cette équipe, donc je suis le responsable de cette défaite, et je ne vais ni me cacher ni fuir mes responsabilités », a-t-il ajouté.

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