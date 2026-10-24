Le Barça se trouve face à l'occasion d'écrire un chapitre inédit dans l'histoire du championnat d'Espagne, lorsqu'il recevra le Real Madrid, le club catalan cherchant à décrocher sa dixième victoire consécutive depuis le début de la saison, un exploit qu'aucune équipe n'avait réussi à atteindre dans l'histoire de la compétition.

Le Barça était devenu la deuxième équipe seulement à remporter ses neuf premiers matchs lors d'une même saison de Liga, après le Real Madrid, qui avait réalisé le même exploit durant la saison 1968-1969.

Mais, selon les statistiques d'« Opta », atteindre la dixième victoire offrira au groupe barcelonais un nouveau record historique, après que toutes les équipes aient échoué à réaliser ce départ parfait tout au long de l'histoire de la compétition.

Les ambitions du Barça ne se limitent pas à battre le record, mais s'étendent à la reconquête de sa supériorité sur son rival dans son antre, dans un scénario qui rappelle l'ère de l'entraîneur Pep Guardiola, la dernière fois où l'équipe avait signé 3 victoires consécutives à domicile face au Real Madrid en championnat.

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Le Barça s'est imposé lors de ses deux derniers matchs disputés sur sa pelouse face au club madrilène en Liga, et se trouve à une seule victoire de rééditer un exploit qui ne s'est produit qu'une seule fois au cours du XXIe siècle, entre 2008 et 2010, lorsque Guardiola dirigeait l'équipe.

Mais la tâche des locaux ne sera pas aisée face au Real Madrid, qui a retrouvé une bonne partie de sa force lors de ses dernières visites sur la pelouse du Barça.

Le club madrilène a en effet décroché 3 victoires lors de ses 6 derniers matchs à l'extérieur face au Barça en championnat, soit le même nombre de victoires qu'il avait enregistré lors de ses 16 visites précédentes au Camp Nou, qui s'étaient soldées par trois victoires, six nuls et sept défaites.