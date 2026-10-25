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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Battements de cœur bleu et rouge : une immense fresque pour motiver les joueurs du Barça avant le Clasico

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Espagne

Un soutien massif des supporters des Blaugrana

Une grande attente a régné avant le match entre le Barça et le Real Madrid, ce dimanche, au Camp Nou, lors de la dixième journée du championnat d'Espagne. Juste avant le coup d'envoi, une mosaïque spectaculaire a été déployée par les supporters du Barça, afin d'encourager les joueurs à décrocher la victoire dans le Clasico.

Selon le journal « Mundo Deportivo », les premières et deuxièmes tribunes ont été entièrement recouvertes d'une mosaïque de cartons bleus et rouges portant le slogan « Batec blaugrana », qui signifie « Battements de cœur bleu et rouge ».

Le visuel comportait également des vagues symbolisant les battements de cœur de tous les supporters du Barça et leur passion dans l'attente du match contre leur éternel rival.

Il s'agit de la deuxième mosaïque présentée au Camp Nou depuis sa rénovation, la première ayant été dévoilée la saison dernière, lors du Clasico contre le Real Madrid.

À cette occasion, des banderoles bleues et rouges formaient le logo du Barça et le slogan « Força Barça », en plus du drapeau de la Catalogne (la Senyera) dans la tribune sud.

À noter que le Barça a abordé ce Clasico en tête du classement de la Liga avec un parcours parfait (28 points), soit 6 points d'avance sur le Real Madrid, troisième.


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