"J'étais sur un bateau avec mes amis en Grèce", Ibrahima Konaté raconte comment il a appris sa sélection en équipe de France

Le néo-Bleu a raconté comment il avait appris sa sélection surprise en équipe de France, actuellement engagée en Ligue des nations.

Initialement non convoqué par Didier Deschamps pour les quatre matches de la Ligue des nations, Ibrahima Konaté a été appelé en renfort après la blessure de Raphaël Varane contre le Danemark.

Avant la rencontre face à l'Autriche, à Vienne, ce vendredi 10 juin, Ibrahima Konaté a effectué sa première conférence de presse en tant que joueur de l'équipe de France. Et voici ce qu'il faut en retenir.

Sur la façon dont il a appris sa sélection

« J'étais sur un bateau avec mes amis en Grèce quand j'ai appris la nouvelle. On était en train de s'amuser et de rigoler. J'ai vu deux appels manqués et j'ai décidé de rappeler comme je ne connaissais pas le numéro. J'ai appris la nouvelle et pendant cinq minutes j'étais perdu alors que mes amis dansaient autour de moi. Quand c'est sorti dans les médias c'était une énorme fierté pour moi, pour ma famille. J'étais très heureux. J'ai été très très bien accueilli par le groupe. Il y a beaucoup de joueurs que je connais déjà depuis Paris ou Sochaux chez les jeunes. »

Sur son état de forme alors qu'il était vacances

« C'est un peu plus difficile de reprendre après la Ligue des champions même si j'ai un peu de rythme. Etre prêt ou pas je n'ai pas le choix. Si je dois jouer, je suis un soldat et je serai là pour l'équipe. »

Sur sa préférence entre une défense à 3, 4 ou à 5

« Je n'ai pas de préférence, peu importe le système. A Leipzig j'ai joué à cinq et à Liverpool à quatre. Il y a une forte concurrence. Tout le monde doit progresser en club, c'est bien pour l'équipe de France cette concurrence. »

Sur ses chances d'aller à la Coupe du monde 2022

« Bien sûr que c'est un objectif. Je ne pensais pas que cela soit un objectif à court terme. Cela me réjouit d'être là et je veux encore travailler pour être au Qatar la saison prochaine. »

Sur la possibilité de devenir titulaire chez les Bleus

« Les premières sélections peuvent être déterminantes. Je ne me mets pas de pression. Avant le Qatar, il y aura aussi le début de saison. Il faudra bien débuter et aussi éviter les blessures afin de faire partie de ce groupe au début de la saison prochaine. »

« Bien sûr que c'est un objectif quand on joue dans l'un des meilleurs clubs du monde. Maintenant, il y a de très bons défenseurs à mon poste et certains avec beaucoup plus d'expérience. A moi de faire la différence en club. La sélection était un objectif, maintenant j'y suis mais ce n'est pas un objectif en soi. Cela doit me donner plus d'énergie pour travailler et progresser afin de postuler pour une place de titulaire. »

Sur les joueurs de l'équipe de France qui l'ont inspiré

« Beaucoup de monde. Thierry Henry me vient en tête. Zidane un petit peu mais j'étais jeune. Il y a beaucoup de joueurs. Je ne pensais pas pouvoir un jour porter ce maillot avec le coq. J'y suis et il faut vivre le truc sans trop le rêver. »

L'article continue ci-dessous

Sur les joueurs de Liverpool qui l'ont aidé à progresser

« Il n'y a pas que Van Dijk mais bien l'ensemble des joueurs comme Gomez ou Matip. Ce sont des joueurs d'expérience qui m'ont beaucoup apporté. Van Dijk c'est le meilleur central du monde et il m'a donné beaucoup de conseils. Chaque joueur de Liverpool m'a aidé, à tous les postes comme Sadio Mané ou Fabinho. Ce n'est que le début et j'espère apprendre beaucoup de choses et progresser. Avant je ne croyais pas assez en moi sur les corners. Thiago Alcantara m'a dit d'avoir confiance parce que j'étais grand. Cela m'a réussi. »