Les géants allemands suivent un meneur de jeu prêté
Selon TEAMtalk, les deux clubs de Bundesliga suivent de près Gruda, qui s’épanouit dans son pays natal depuis son prêt par le club de la côte sud. Le meneur de jeu était arrivé à l’Amex Stadium en provenance de Mainz pour 25 millions de livres sterling à l’été 2024, mais n’avait pas réussi à obtenir une place de titulaire régulière. L’entraîneur Fabian Hurzeler a ensuite donné son feu vert à son départ en prêt, reconnaissant ne pas pouvoir lui garantir suffisamment de temps de jeu.
Sa polyvalence tactique séduit sur le continent
Depuis son retour dans l’élite allemande, l’ancien jeune joueur de Mainz a relancé sa carrière et attiré l’attention de clubs rivaux en Allemagne ainsi que de plusieurs autres formations de premier plan sur le continent. Selon le média, les responsables du recrutement à l’Allianz Arena et à la BayArena ont été particulièrement impressionnés par sa capacité à s’adapter dans le dernier tiers du terrain.
Capable d’évoluer aussi bien comme milieu offensif classique que dans un rôle de faux neuf, le joueur de 22 ans offre une grande souplesse tactique à ses prétendants. Au-delà de sa créativité aux abords de la surface de réparation, les recruteurs ont également salué son activité incessante sans ballon et sa capacité à mener un pressing haut et agressif.
Une clause d’achat complique son avenir
De son côté, le club qui l’accueille actuellement en prêt se réjouit de son apport et dispose d’une obligation d’achat conditionnelle d’environ 25 millions de livres sterling s’il atteint un nombre précis d’apparitions. Des sources proches du dossier indiquent toutefois qu’il n’est pas certain que ces conditions contractuelles exactes soient remplies, ce qui place les autres clubs allemands en état d’alerte à l’approche des prochains mercatos.
Même si Brighton souhaite conserver ses joueurs clés pendant le mercato de janvier, le club a de fait cédé le contrôle de l’avenir de l’Allemand en incluant une clause d’achat dans l’accord. Que les conditions liées au nombre d’apparitions soient officiellement remplies ou non, les dirigeants en Saxe devraient, selon toute attente, lever leur option pour l’acheter définitivement.
Un départ cet été pour financer la reconstruction de l’effectif
Si Leipzig hésite pour une raison quelconque, le Bayern et Leverkusen sont prêts à saisir l’occasion, alors que le passage de Gruda à Brighton semble presque certainement terminé. La vente de l’attaquant aiderait Brighton à financer un été 2027 chargé. Le club devra livrer une rude bataille pour conserver ses joueurs les plus précieux et son entraîneur Hurzeler s’il ne se qualifie pas pour la Ligue des champions. Seule la future destination de Gruda en Allemagne reste désormais incertaine.