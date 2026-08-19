Bataille à quatre autour d'Ounahi : l'Angleterre et l'Arabie saoudite ravivent la lutte pour arracher la star du Maroc

Le nom de la star marocaine Azzedine Ounahi est revenu en force au premier plan du marché des transferts, après l'entrée de quatre grands clubs dans une course effrénée pour s'attacher ses services avant la clôture du mercato estival, dans un développement susceptible de mettre fin à sa courte aventure avec Gérone.

Un rapport exclusif du journal espagnol « Mundo Deportivo » a révélé que le paysage concurrentiel a radicalement changé au cours des dernières heures, avec l'entrée des clubs anglais de Hull City et d'Ipswich Town ainsi que du club saoudien d'Al-Ittihad sur la liste des équipes désireuses d'engager l'international marocain, venant concurrencer l'Ajax Amsterdam, qui a fortement renouvelé son intérêt ces derniers jours.

Selon la radio « SER », l'avenir d'Ounahi se dessine désormais loin du stade de Montilivi de manière quasi certaine, les quatre clubs déployant des efforts intenses pour convaincre le joueur et la direction de Gérone. L'option néerlandaise semble être la plus attrayante sur le plan sportif, car elle bénéficie d'un atout décisif : l'entraîneur Míchel, qui connaît bien Ounahi de son passage précédent à Gérone et insiste pour le faire revenir dans ses rangs.

Les exigences financières élevées de Gérone et la concurrence acharnée avaient entravé ces dernières semaines le transfert d'Ounahi à l'Ajax, mais le retour en force du géant néerlandais a rebattu les cartes et ravivé la concurrence.

Du côté anglais, le marché du Championship connaît une grande effervescence, Hull City et Ipswich Town affichant un désir ardent d'engager la star du Maroc, tandis que l'entrée d'Al-Ittihad représente une option financière séduisante, bien que le joueur pose comme condition l'existence d'un projet sportif solide pour le convaincre.

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Cette bataille à quatre survient après le retour récent d'Ounahi à Gérone, à la suite de sa participation historique avec la sélection marocaine à la Coupe du monde, où il est entré dans l'histoire comme le premier joueur de Gérone à marquer en phase finale du Mondial, un exploit qui a fait grimper sa cote de manière considérable sur le marché.

En revanche, l'entraîneur de Gérone, Quique Sánchez, attend toujours le dénouement du dossier. Si Ounahi figure encore officiellement dans l'effectif, son départ offrirait au club une importante bouffée financière et libérerait une large marge dans la grille des salaires pour continuer à renforcer les rangs avant la clôture du marché.