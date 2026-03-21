Mauvaise nouvelle pour l'Inter de Chivu et la sélection nationale de Gattuso. Alessandro Bastoni ne s'est pas encore remis de la blessure subie lors du derby contre le Milan, suite à la faute sur Adrien Rabiot, et il n'est pas en forme : après l'entraînement et la conférence de presse de l'entraîneur roumain, son forfait pour le déplacement à Florence contre la Fiorentina, prévu demain soir au stade Franchi, est officiel.





LES BARAGGES EN DANGER ? - Le défenseur nerazzurro a effectué une partie de l'entraînement avec le groupe, mais il ne se rendra pas à Florence avec l'équipe. Une nouvelle qui concerne directement aussi l'Italie de Gennaro Gattuso, qui devra disputer les barrages de la Coupe du monde dans moins d'une semaine et pourrait devoir se passer du défenseur de l'Inter, en vue de la demi-finale prévue jeudi soir contre l'Irlande du Nord.





LES DERNIÈRES NOUVELLES À L'INTER - Outre Bastoni, Chivu devra certainement se passer de Lautaro Martinez et Mkhitaryan. L'Arménien est indisponible en raison d'une blessure à la cuisse tandis que le capitaine argentin n'a pas encore repris l'entraînement avec le groupe : il pourrait néanmoins accompagner l'équipe en Toscane.