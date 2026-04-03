Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, a révélé que la sélection des Lions de l’Atlas ambitionne de rivaliser avec l’équipe de France pour la première place du classement des sélections publié par la Fédération internationale de football (FIFA), à environ deux mois de la Coupe du monde 2026.

Lekjaa a déclaré lors d’une conférence avec Philippe Diallo, président de la Fédération française de football : « La nouveauté aujourd’hui, c’est la présence du président de la Fédération française. Je le félicite pour la première place de l’équipe de France au classement FIFA. Maintenant, l’équipe de France est première. »

Il a ajouté en riant : « Cela ne prendra pas longtemps ici au Maroc, car nous allons concurrencer et chercher à occuper les premières places du classement », ce qui a fait rire l’assistance.

Ces propos ont été tenus lors d’un événement ayant réuni Lekjaa et Diallo pour évoquer les préparatifs du Mondial 2030 et renforcer la coopération footballistique entre les deux pays.

L’équipe de France a ravi la tête du classement FIFA à l’Espagne, tandis que le Maroc occupe la huitième place, étant la seule équipe arabe présente dans le top 10.

La première place de la France est intervenue après ses victoires contre le Brésil et la Colombie lors de la trêve du mois de mars, tandis que l’Espagne a reculé après son nul surprenant (0-0) face à l’Égypte.

La sélection marocaine avait réalisé un exploit historique en devenant la première équipe arabe à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, lors de la dernière édition organisée au Qatar.

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