Peter Bosz s’apprête à accueillir Bas Sibum en tant que nouvel entraîneur adjoint au PSV, selon l’information dévoilée mardi par le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin.

Âgé de 43 ans, Sibum fait partie des principaux candidats pour succéder à Ibrahim Afellay au sein du staff technique du club d’Eindhoven.

Âgé de 40 ans, Afellay avait quitté le club en mai, après seulement cinq mois. Sibum devrait donc venir renforcer l’encadrement technique de Bosz.

Selon Boualin, les discussions entre le club et l’ancien milieu de terrain se déroulent dans la sérénité. « Si tout se passe comme prévu, il devrait devenir le nouveau bras droit de Bosz. »

Sibum a été entraîneur principal de Roda JC lors des saisons 2023/2024 et 2024/2025, puis a pris les commandes d’Heracles en Eredivisie.

À Almelo toutefois, le début de saison s’est avéré difficile et il a été limogé fin octobre.