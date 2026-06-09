Bas Sibum, fraîchement libéré de son contrat par Heracles, s’apprête à s’engager avec un grand club néerlandais

Peter Bosz s’apprête à accueillir Bas Sibum en tant que nouvel entraîneur adjoint au PSV, selon l’information dévoilée mardi par le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin.

Âgé de 43 ans, Sibum fait partie des candidats les plus sérieux pour succéder à Ibrahim Afellay au sein du staff technique du club d’Eindhoven.

Âgé de 40 ans, Afellay avait quitté le club en mai après seulement cinq mois. Sibum devrait donc venir renforcer l’encadrement technique de Bosz.

Selon le journaliste, les discussions se déroulent dans un climat constructif : « Si tout se passe comme prévu, il devrait devenir le nouveau bras droit de Bosz. »

Le natif de Drenthe a d’abord été entraîneur principal de Roda JC lors des saisons 2023/24 et 2024/25, puis il a tenté sa chance à Heracles en VriendenLoterij Eredivisie.

À Almelo cependant, le début de saison s’est avéré difficile et il a été limogé fin octobre.